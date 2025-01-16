В Україні планують створити 15 наукових парків

У межах заходу Science City Ecosystem. Connecting Business and Science, що зібрав понад 100 учасників, відбувся важливий крок до трансформації системи освіти, науки та інновацій в Україні.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Згідно з планом, за три роки в Україні кількість активних наукових парків повинна зрости з 5 до 15. Буде залучено 500 млн грн інвестицій та створено 1 500 нових робочих місць у високотехнологічних галузях.

Також планується, що доходи університетів і наукових установ збільшаться до 750 млн грн на рік.

"Science.Citу — одна з ініціатив Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN. Science.Citу активізує роботу наукових парків, університетів і науково-дослідних інституцій, зробить їх сучасними, інноваційними та гнучкими", - йдеться в повідомленні Мінцифри.

Для досягнення цих цілей заплановано:

зменшити бар’єри для інноваційної діяльності, включаючи податкове навантаження, складні процедури закупівель і бюрократизацію операційних процесів;

інтегрувати наукові парки в правовий режим Дія.City ;

; запровадити податкові пільги для імпорту обладнання та трансферу технологій.

Наука як драйвер економіки

Наукові парки мають стати осередками інновацій, які сприятимуть економічному зростанню країни. Реалізація цих змін допоможе створити конкурентоспроможне середовище для розвитку високотехнологічних стартапів і залучення іноземних інвестицій.

Ця ініціатива є частиною Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN 2030, яка передбачає модернізацію наукових парків і створення сучасних екосистем для співпраці науки, бізнесу та освіти.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України, BRDO, USAID, UK Dev та інших партнерів. Усі учасники заходу відзначили, що розвиток науки в сучасних умовах є ключовим фактором для відновлення та модернізації української економіки.

Додамо, Європейська комісія вирішила потроїти початковий бюджет програми стипендій для українців EURIZON у межах Horizon Europe - до 4,5 млн євро. Це рішення було ухвалено для забезпечення постійної підтримки українських досліджень, що зазнають численних викликів через повномасштабну війну з Росією.