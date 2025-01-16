В Украине планируют создать 15 научных парков

В рамках мероприятия Science City Ecosystem. Connecting Business and Science, собравший более 100 участников, прошел важный шаг к трансформации системы образования, науки и инноваций в Украине.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Согласно плану, за три года в Украине количество активных научных парков должно возрасти с 5 до 15. Будет привлечено 500 млн грн инвестиций и создано 1500 новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях.

Также планируется, что доходы университетов и научных учреждений увеличатся до 750 млн. грн. в год.

"Science.Cit — одна из инициатив Стратегии цифрового развития инноваций WINWIN. Science.Cit активизирует работу научных парков, университетов и научно-исследовательских институций, сделает их современными, инновационными и гибкими", — говорится в сообщении Минцифры.

Для достижения этих целей запланировано:

уменьшить барьеры для инновационной деятельности, включая налоговую нагрузку, сложные процедуры закупок и бюрократизацию операционных процессов;

интегрировать научные парки в правовой режим Действие .

. ввести налоговые льготы по импорту оборудования и трансферу технологий.

Наука как драйвер экономики

Научные парки должны стать центрами инноваций, которые будут способствовать экономическому росту страны. Реализация этих изменений поможет создать конкурентоспособную среду для развития высокотехнологичных стартапов и привлечения иностранных инвестиций.

Эта инициатива является частью Стратегии цифрового развития инноваций WINWIN 2030, предусматривающей модернизацию научных парков и создание современных экосистем для сотрудничества науки, бизнеса и образования.

Проект осуществляется при поддержке Министерства образования и науки Украины, BRDO, USAID, UK Dev и других партнеров. Все участники мероприятия отметили, что развитие науки в современных условиях является ключевым фактором восстановления и модернизации украинской экономики.

Европейская комиссия решила утроить начальный бюджет программы стипендий для украинцев EURIZON в пределах Horizon Europe — до 4,5 млн евро. Это решение было принято для обеспечения постоянной поддержки украинских исследований, которые испытывают многочисленные вызовы из-за полномасштабной войны с Россией.