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"Киевводоканал" объясняет заоблачные цифры в платежках техническим сбоем

вода в кране
Фото: Киевводоканал опроверг информацию о повышении тарифов якобы в 4 раза. Freepik

Технический сбой в платежных системах повлек за собой несоответствие в начислениях тарифов киевлянам на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, а информация о якобы поднятии тарифов в четыре раза не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Отмечается, что в соцсетях и Telegram каналах начала появляться информация о том, что предприятие якобы подняло тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода в 4 раза.

"Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности! Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, применявшихся по состоянию на 24 февраля 2022 года", — подчеркнули в компании.

Там объяснили, что несоответствия в начислениях возникли из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах.

"В биллинговой системе Киевводоканала начисления отображаются правильно. Советуем потребителям не совершать платежных операций, пока проблема не будет исправлена", — порекомендовали в "Киевводоканале".

ОБНОВЛЕНО: Позже в "Киевводоканале" сообщили, что корректная работа платежных систем возобновлена, и начисления за услуги водоснабжения и водоотведения на всех онлайн-платформах отображаются правильно.

"В настоящее время все начисления отражаются правильно, и потребители могут производить оплату за услуги. Потребителям, успевшим оплатить большие суммы, чем их фактические начисления за услуги, будет произведен перерасчет, и остаток будет перенесен авансом на следующий период", - подчеркнули в компании.

Заметим, тарифы на водоснабжение и водоотвод остаются без изменений, хотя попытки пересмотреть их были. В конце июня 2023 года НКРЭКУ   приняла решение о повышении тарифов на воду в среднем на 32% в зависимости от региона. Этому решению предшествовало обращение к регулятору   коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению, с просьбой повысить тарифы хотя бы на треть.

Однако в ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский назвал это решение "позорным, непрофессиональным и таким, что не согласовано с правительством" , после чего регулятор отменил предварительное решение   и больше не возвращался к вопросу повышения тарифов на воду.

Автор:
Светлана Манько