Киевлянам начисляют пеню за отопление: как реструктуризировать долг

Уже 22% систематических должников, которым "Киевтеплоэнерго" насчитало пеню, частично или полностью уплатили свои долги. В декабре 2024 г. В декабре еще более 90 тыс. киевлян, игнорирующих плату за тепло, увидели в платежках начисление пени.

Об этом сообщают в коммунальном предприятии.

Отмечается, что КП "Киевтеплоэнерго" вынуждено применять пеню систематическим должникам, длительно не платящим счета. Пока 22% клиентов после применения штрафных санкций полностью или частично погасили свою задолженность. Еще часть клиентов обратилась за реструктуризацией долга.

В декабре более 90 тысяч киевлян насчитали пеню

В предприятии отмечают, что если клиент не платит пеню и игнорирует предупреждение, "Киевтеплоэнерго" обращается в суд. По искам коммунального предприятия в исполнительной службе находится более 3,5 тыс. дел. Сумма принудительного взыскания составляет около 200 млн грн.

В КП "Киевтеплоэнерго" отмечают, что при взыскании задолженности исполнительными службами сумма взыскания автоматически увеличивается на 10% — сумму исполнительного сбора. Если должник не выполняет решения суда, исполнительная служба может блокировать банковские счета или арестовать имущество.

"Практика применения пени продолжается. В декабре еще более 90 тыс. клиентов, игнорирующих плату за тепло, увидели в платежках начисление пени", — сообщают в КП "Киевтеплоэнерго".

Там призывают киевлян не накапливать долги и рассчитываться за предоставленные услуги.

Как реструктуризировать долг

Клиенты могут обратиться за реструктуризацией долга во избежание начисления пени и дальнейшего обращения "Киевтеплоэнерго" в суд.

Это можно сделать в центре коммунального сервиса дистанционно или непосредственно в сервисном центре. Договор реструктуризации позволит уплачивать задолженность по частям, не обременяя семейный бюджет.

Напомним, что "Киевтеплоэнерго" стало применять пеню с июля 2024 года после отмены моратория на применение штрафных санкций к систематическим должникам. При несвоевременной оплате таким клиентам начисляется пеня в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

Заметим, общий долг населения перед Киевтеплоэнерго составляет более 7 млрд грн. Долг за отопление составляет 4,3 млрд грн, за горячую воду – 2,7 млрд грн.