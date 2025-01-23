Киянам нараховують пеню за опалення: як реструктуризувати борг

Уже 22% систематичних боржників, яким "Київтеплоенерго" нарахувало пеню, частково чи повністю сплатили свої борги. У грудні 2024 року У грудні ще понад 90 тис. киян, які ігнорують плату за тепло, побачили у платіжках нарахування пені.

Про це повідомляють у комунальному підприємстві.

Зазначається, що КП "Київтеплоенерго" змушене застосовувати пеню систематичним боржникам, які тривалий час не сплачують рахунки. Наразі 22% клієнтів після застосування штрафних санкцій повністю або частково погасили свою заборгованість. Ще частина клієнтів звернулась за реструктуризацією боргу.

У грудні понад 90 тисячам киян нарахували пеню

У підприємстві наголошують, що якщо клієнт не сплачує пеню та ігнорує попередження, "Київтеплоенерго" звертається до суду. Наразі за позовами комунального підприємства у виконавчій службі перебуває понад 3,5 тис. справ. Сума примусового стягнення становить майже 200 млн грн.

У КП "Київтеплоенерго" зауважують, що при стягненні заборгованості виконавчими службами, сума стягнення автоматично збільшується на 10% – суму виконавчого збору. Якщо боржник не виконує рішення суду, виконавча служба може блокувати банківські рахунки або арештувати майно.

"Практика застосування пені продовжується. У грудні ще понад 90 тис. клієнтів, які ігнорують плату за тепло, побачили у платіжках нарахування пені", - повідомляють у КП "Київтеплоенерго".

Там закликають киян не накопичувати борги та вчасно розраховуватись за надані послуги.

Як реструктуризувати борг

Клієнти можуть звернутись за реструктуризацією боргу, щоб уникнути нарахування пені та подальшого звернення "Київтеплоенерго" до суду.

Це можна зробити в Центрі комунального сервісу дистанційно чи безпосередньо в сервісному центрі. Договір реструктуризації дасть можливість сплачувати заборгованість частинами, не обтяжуючи сімейний бюджет.

Нагадаємо, що "Київтеплоенерго" почало застосовувати пеню з липня 2024 року після скасування мораторію на застосування штрафних санкцій до систематичних боржників. У разі несвоєчасної оплати таким клієнтам нараховується пеня в розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення платежу.

Зауважимо, загальний борг населення перед “Київтеплоенерго” складає понад 7 млрд грн. Борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.