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"Київводоканал" пояснює захмарні цифри у платіжках технічним збоєм

вода у крані
Фото: Київводоканал спростував інформацію про підняття тарифів нібито в 4 рази. Freepik

Технічний збій у платіжних системах спричинив невідповідності у нарахуваннях тарифів киянам на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, а інформація про нібито підняття тарифів у чотири рази не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

Зазначається, що у соцмережах та Telegram-каналах почала з'являтись інформація про те, що підприємство нібито підняло тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази.

"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року", - підкреслили у компанії.

Там пояснили, що невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах. 

"У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються правильно. Радимо споживачам не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено", - порекомендували у "Київводоканалі".

Зауважимо, тарифи на водопостачання та водовідведення наразі залишаються без змін, хоча спроби переглянути іх були. Наприкінці червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду середньому на 32% залежно від регіону. Цьому рішенню передувало звернення до регулятора комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, з проханням підвищити тарифи хоча б на третину.

Проте в ситуацію втрутився президент Володимир Зеленський, який назвав це рішення “ганебним, непрофесійним та таким, що не погоджено з урядом”, після чого регулятор скасував попереднє рішення та більше не повертався до питання підвищення тарифів на воду.

Автор:
Світлана Манько