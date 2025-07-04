Китай на пять лет ввел пошлины на бренде из Евросоюза: по какой стране больше всего ударят тарифы

Министерство торговли Китая 4 июля объявило о введении пошлин в размере до 34,9% на бренди из Евросоюза. Тариф будет действовать пять лет начиная с 5 июля 2025 года. Новые тарифы в большинстве своем ударят по производителям Франции.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию R euters.

Это решение было принято по результатам антидемпингового расследования, проведенного Министерством торговли КНР.

Отмечается, что антидемпинговые меры Китая в большинстве своем ударят по Франции, на которую приходилось 99% китайского импорта бренди в 2023 году. Французские производители коньяка жалуются, что они попали под удар в более широком торговом споре между Брюсселем и Пекином из-за импортных пошлин, введенных на электромобили китайского производства.

По данным Национального межпрофессионального бюро коньяка (BNIC), ежемесячный экспорт коньяка в Китай, крупнейший в мире рынок этого спиртного напитка, сократился на 70% из-за торгового спора.

На прошлой неделе французские производители коньяка (в том числе Pernod Ricard, Martell & Co и Remy Cointreu's) достигли предварительного соглашения о минимальных ценах на импорт для китайского рынка, но Китай намерен заключить такое соглашение только в том случае, если будет достигнут прогресс в вопросе снижения пошлин ЕС на китайские электромобили.

Напомним, китайские автопроизводители за девять месяцев заняли значительную долю европейского рынка электромобилей, вернув себе позиции, потерянные после введения пошлин ЕС в прошлом году.