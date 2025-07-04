Китай на п’ять років ввів мита на бренді з Євросоюзу: по якій країні найбільше вдарять тарифи

Міністерство торгівлі Китаю 4 липня оголосило про введення мита у розмірі до 34,9% на бренді з Євросоюзу. Тариф буде діяти п'ять років, починаючи з 5 липня 2025 року. Нові тарифи здебільшого вдарять по виробникам Франції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Це рішення було прийнято за результатами антидемпінгового розслідування, проведеного Міністерством торгівлі КНР.

Зазначається, що антидемпінгові заходи Китаю здебільшого вдарять по Франції, на яку припадало 99% китайського імпорту бренді у 2023 році. Французькі виробники коньяку скаржаться, що вони потрапили під удар у ширшій торговій суперечці між Брюсселем та Пекіном через імпортні мита, введені на електромобілі китайського виробництва.

За даними Національного міжпрофесійного бюро коньяку (BNIC), щомісячний експорт коньяку до Китаю, найбільшого у світі ринку цього спиртного напою, скоротився на 70% через торговельну суперечку.

Минулого тижня французькі виробники коньяку (у тому числі Pernod Ricard, Martell & Co і Remy Cointreu's) досягли попередньої угоди про мінімальні ціни на імпорт для китайського ринку, але Китай має намір укласти таку угоду тільки в тому випадку, якщо буде досягнуто прогресу в питанні зниження мит ЄС на китайські електромобілі.

Нагадаємо, китайські автовиробники за дев'ять місяців зайняли значну частку європейського ринку електромобілів, повернувши собі позиції, втрачені після введення мит ЄС минулого року.