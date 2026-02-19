Книжный рынок на подъеме: количество издательств во время войны увеличилось почти в три раза

После спада в 2022 году украинский книжный рынок демонстрирует стабильный рост: количество новых субъектов хозяйствования в сфере издательства увеличилось с 43 в 2022 году до 117 в 2025 году. Ключевым центром активности остается Киев, где на февраль 2026 года сосредоточено 218 издателей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает YC Мarket.

Регистрация новых субъектов

Динамика регистраций по основному КВЭД 58.11 "Издание книг" отражает этапы адаптации бизнеса к военным условиям:

2021 год - 73 новых субъекта (довоенный уровень);

2022 год - 43 регистрации (падение из-за начала вторжения и логистические сбои);

2023 год - 83 регистрации (начало возобновления активности);

2024 год - 87 регистраций (стабилизация рынка);

2025 год - 117 регистраций (наивысший показатель за исследуемый период).

В целом, сектор продемонстрировал способность к быстрому восстановлению, а часть предприятий зафиксировала существенный рост доходов в период 2023-2024 годов.

География издательского бизнеса

По состоянию на середину февраля 2026 г. издательская активность остается территориально концентрированной. Основными центрами являются:

Киев - 218 субъектов хозяйствования;

Харьковская область - 43 субъекта;

Львовская область - 38 субъектов.

Ко второй волне регионов с умеренной концентрацией бизнеса относятся Днепропетровская (13) и Ивано-Франковская (12) области.

"Рынок существенно концентрирован географически: доминирует Киев, Харьковская и Львовская области, в то время как в большинстве регионов показатели низкие", - отмечается в аналитическом отчете.

Минимальные показатели зафиксированы в Николаевской и Донецкой областях (по 1), Полтавской (2), а также в Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях (по 3 субъекта).

география издательств / YouControl

Несмотря на сокращение активности в 2022 году, отрасль стабильно увеличивает количество новых игроков. Рынок характеризуется расширением каталогов и усилением интереса к нишевым издательским инициативам.

"Вопреки войне отрасль не просто держится, а растет: появляются новые издатели, расширяются каталоги и украинская книга все увереннее занимает свое место на рынке", — заключают эксперты.

Напомним, за первые восемь месяцев 2025 года было зарегистрировано на 164 человека больше издателей и распространителей, чем в начале года.