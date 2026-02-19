Книжковий ринок на підйомі: кількість видавництв під час війни збільшилася майже утричі

Після спаду у 2022 році український книжковий ринок демонструє стабільне зростання: кількість нових суб’єктів господарювання у сфері видавництва збільшилася з 43 у 2022-му до 117 у 2025 році. Ключовим центром активності залишається Київ, де станом на лютий 2026 року зосереджено 218 видавців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє YC Мarket.

Реєстрація нових суб'єктів

Динаміка реєстрацій за основним КВЕД 58.11 "Видання книг" відображає етапи адаптації бізнесу до воєнних умов:

2021 рік — 73 нових суб'єкти (довоєнний рівень);

2022 рік — 43 реєстрації (падіння через початок вторгнення та логістичні збої);

2023 рік — 83 реєстрації (початок відновлення активності);

2024 рік — 87 реєстрацій (стабілізація ринку);

2025 рік — 117 реєстрацій (найвищий показник за досліджуваний період).

Загалом сектор продемонстрував здатність до швидкого відновлення, а частина підприємств зафіксувала суттєве зростання прибутків у період 2023–2024 років.

Географія видавничого бізнесу

Станом на середину лютого 2026 року видавнича активність залишається територіально концентрованою. Основними центрами є:

Київ — 218 суб'єктів господарювання;

Харківська область — 43 суб'єкти;

Львівська область — 38 суб'єктів.

До "другої хвилі" регіонів із помірною концентрацією бізнесу належать Дніпропетровська (13) та Івано-Франківська (12) області.

"Ринок суттєво концентрований географічно: домінує Київ, Харківська та Львівська області, тоді як у більшості регіонів показники низькі" — зазначається в аналітичному звіті.

Мінімальні показники зафіксовані у Миколаївській та Донецькій областях (по 1), Полтавській (2), а також у Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Житомирській областях (по 3 суб’єкти).

географія видавництв, мапа / YouControl

Попри скорочення активності у 2022 році, галузь стабільно нарощує кількість нових гравців. Ринок характеризується розширенням каталогів та посиленням інтересу до нішевих видавничих ініціатив.

"Попри війну галузь не просто тримається, а росте: з’являються нові видавці, розширюються каталоги й українська книга дедалі впевненіше займає своє місце на ринку" — підсумовують експерти.

Нагадаємо, за перші вісім місяців 2025 року було зареєстровано на 164 особи більше видавців та розповсюджувачів, ніж на початку року.