Український книжковий ринок зростає: кожен четвертий учасник – ФОП

Український книжковий ринок зростає

Кількість суб'єктів видавничої справи в Україні значно зросла за перші вісім місяців поточного року. Згідно з даними Державного реєстру, за цей період було зареєстровано на 164 особи більше видавців та розповсюджувачів, ніж на початку року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держкомітету телебачення і радіомовлення.

Станом на 1 вересня 2025 року до Реєстру внесено 8749 суб'єктів, серед яких:

  • 6403 — юридичні особи.
  • 2346 — фізичні особи-підприємці.

Розподіл за видами діяльності та регіонами

Серед усіх зареєстрованих суб'єктів, 2355 займаються лише видавничою діяльністю, 677 — виготовленням, а 569 — розповсюдженням. Решта поєднують кілька видів діяльності.

Найбільша концентрація видавців та книгорозповсюджувачів традиційно спостерігається у великих містах та регіонах:

  • Київ — 3287 осіб
  • Харківська область — 1048 осіб
  • Київська область — 491 особа
  • Дніпропетровська область — 467 осіб
  • Львівська область — 459 осіб

Загалом, за весь час існування Державного реєстру припинено дію 1305 свідоцтв (1174 - у зв’язку з внесенням змін до Державного реєстру; 131 - у зв’язку із припиненням діяльності суб’єктів видавничої справи).

Нагадаємо, за перші шість місяців дії державної програми "єКнига" українці придбали літератури на понад 91,5 мільйона гривень. Послугою скористалося вже 133 776 молодих читачів.

