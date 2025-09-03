Запланована подія 2

В Україні заблокували інтернет-магазини, що розповсюджували російські та білоруські книги

В Україні обмежили доступ до чотирьох книжкових інтернет-магазинів / Depositphotos

В Україні обмежено доступ до чотирьох анонімних інтернет-магазинів, які розповсюджували видавничу продукцію РФ та Білорусі. Рішення ухвалено за результатами спільної роботи Держкомтелерадіо та СБУ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Держкомітету телебачення та радіомовлення.

Обмежено доступ до книжкових магазинів

Держкомтелерадіо разом із СБУ домоглися блокування низки анонімних інтернет-магазинів, які поширювали книжкову продукцію з Росії та Білорусі. Йдеться про сайти Leader-Books, "Книгоград", "Барракуда" та "Книжкова хата", через які реалізовувалися книги, у тому числі від видавництв, пов’язаних із особами під санкціями.

Також у продажу були видання, випущені в Росії після початку повномасштабного вторгнення та незаконно ввезені на територію України.

Доступ до цих ресурсів може бути відновлений лише після завершення воєнного стану, якщо власники легалізують діяльність і приведуть її у відповідність до українського законодавства.

Раніше повідомлялось, що аудит Рахункової палати виявив, що "Держкіно" безсистемно використало 856,4 млн грн державної підтримки кінематографії, субсидії отримували незареєстровані кіновиробники, а робота Ради з державної підтримки кінематографії була непрозорою.

Автор:
Ольга Опенько