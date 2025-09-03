В Украине заблокировали интернет-магазины, распространявшие русские и белорусские книги

В Украине ограничен доступ к четырем анонимным интернет-магазинам, распространявшим издательскую продукцию РФ и Беларуси. Решение было принято по результатам совместной работы Госкомтелерадио и СБУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Госкомитета телевидения и радиовещания.

Ограничен доступ к книжным магазинам

Госкомтелерадио вместе с СБУ добились блокирования ряда анонимных интернет-магазинов, распространявших книжную продукцию из России и Белоруссии. Речь идет о сайтах Leader-Books, "Книгоград", "Барракуда" и "Книжная изба", через которые реализовывались книги, в том числе от издательств, связанных с лицами под санкциями.

Также в продаже были издания, выпущенные в России после начала полномасштабного вторжения и незаконно ввозимые на территорию Украины.

Доступ к этим ресурсам может быть восстановлен только после завершения военного положения, если владельцы легализуют деятельность и приведут ее в соответствие с украинским законодательством.

