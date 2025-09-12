Украинский книжный рынок растет: каждый четвертый участник – ФЛП

Число субъектов издательского дела в Украине значительно возросло за первые восемь месяцев текущего года. Согласно данным Государственного реестра, за этот период было зарегистрировано на 164 человека больше издателей и распространителей, чем в начале года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госкомитета телевидения и радиовещания.

По состоянию на 1 сентября 2025 года в Реестр внесено 8749 субъектов, среди которых:

6403 - юридические лица.

2346 – физические лица-предприниматели.

Распределение по видам деятельности и регионам

Среди всех зарегистрированных субъектов, 2355 занимаются только издательской деятельностью, 677 – изготовлением, а 569 – распространением. Остальные совмещают несколько видов деятельности.

Наибольшая концентрация издателей и книгораспространителей традиционно наблюдается в крупных городах и регионах:

Киев - 3287 человек;

- 3287 человек; Харьковская область - 1048 человек;

- 1048 человек; Киевская область - 491 человек;

- 491 человек; Днепропетровская область - 467 человек;

- 467 человек; Львовская область - 459 человек.

В целом, за все время существования Государственного реестра прекращено действие 1305 свидетельств (1174 – в связи с внесением изменений в Государственный реестр; 131 – в связи с прекращением деятельности субъектов издательского дела).

Напомним, за первые шесть месяцев действия государственной программы "ЕКнига" украинцы приобрели литературы более чем на 91,5 миллиона гривен. Услугой воспользовалось уже 133 776 молодых читателей.