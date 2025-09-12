Запланована подія 2

Украинский книжный рынок растет: каждый четвертый участник – ФЛП

Украинский книжный рынок растет

Число субъектов издательского дела в Украине значительно возросло за первые восемь месяцев текущего года. Согласно данным Государственного реестра, за этот период было зарегистрировано на 164 человека больше издателей и распространителей, чем в начале года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госкомитета телевидения и радиовещания.

По состоянию на 1 сентября 2025 года в Реестр внесено 8749 субъектов, среди которых:

  • 6403 - юридические лица.
  • 2346 – физические лица-предприниматели.

Распределение по видам деятельности и регионам

Среди всех зарегистрированных субъектов, 2355 занимаются только издательской деятельностью, 677 – изготовлением, а 569 – распространением. Остальные совмещают несколько видов деятельности.

Наибольшая концентрация издателей и книгораспространителей традиционно наблюдается в крупных городах и регионах:

  • Киев - 3287 человек;
  • Харьковская область - 1048 человек;
  • Киевская область - 491 человек;
  • Днепропетровская область - 467 человек;
  • Львовская область - 459 человек.

В целом, за все время существования Государственного реестра прекращено действие 1305 свидетельств (1174 – в связи с внесением изменений в Государственный реестр; 131 – в связи с прекращением деятельности субъектов издательского дела).

Напомним, за первые шесть месяцев действия государственной программы "ЕКнига" украинцы приобрели литературы более чем на 91,5 миллиона гривен. Услугой воспользовалось уже 133 776 молодых читателей.

Автор:
Татьяна Бессараб