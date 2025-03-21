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Компания Супруненко будет добывать торф на западе Украины
Компания ООО "Укрторф" эксдепутата Киевского городского совета Вячеслава Супруненко приобрела на вторичном рынке специальное разрешение на добычу торфа во Львовской и Волынской областях.
Об этомсообщает Nadra.info.
Отмечается, что речь идет о месторождении "Стоянов" (участки 1-8, 10) площадью 1222 га и запасами 4,7 млн тонн торфа по состоянию на 2021 год.
До этого пользователем месторождения был Стояновский торфобрикетный завод Евгения Ворчилова (до февраля завод контролировал Олег Гогенко).
Экспансия в недрах
Месторождение "Стоянов" — четвертый торфяной актив в арсенале Супруненко. В октябре 2023 года другая его компания ООО "Агробиостандарт" получила право без торга и конкурентов выкупить имущественный комплекс Государственного предприятия "Волыньторф".
Вместе с приватизированным имуществом "Агробиостандарт" оформил на себя и спецразрешения на добычу торфа в Волынской обл. (сейчас контролирует три месторождения: "Сойное", "Уютно", "Засветля Ситнелюк").
В 2024 году Супруненко пытался зайти на месторождение "Мак" в Ровенской области и даже победил в аукционе Госгеонедр. Но оказалось, что участок недр пересекается с объектом природно-заповедного фонда, поэтому спецразрешение осталось невыкупленным, а аукцион стал образцом некачественной подготовки лотов.
Кроме добычи торфа на Волыни, Супруненко готовится стать игроком на столичном рынке воды и напитков: в мае 2024 года его компания ООО "Киевский завод "Росинка" на вторичном рынке приобрела разрешение на добычу минеральной природной столовой воды. "София Киевская". Открытие восстановленного завода напитков на Шулявке в Киеве ожидается в мае 2025 года.
Издание предполагает, что, вероятно, интересы бизнесмена в недрах не ограничиваются упомянутыми месторождениями торфа и воды. Ведь согласно данным YouControl, на днях Супруненко основал еще одну добывающую компанию. ООО "Геомайн ". Общество с уставным капиталом 100 тыс. грн зарегистрирован 18 марта в городе Теребовля Тернопольской области, а структура собственности идентична компании ООО "Укрторф". Среди заявленных видов деятельности новой компании – добыча торфа и других полезных ископаемых, производство меди и других цветных и драгоценных металлов, производство газа, разведывательное бурение, деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии.
Напомним, что в феврале 2024 г. компании бывшего депутата Киевсовета Вячеслава Супруненко получили разрешение на покупку Киевского завода алюминиевых строительных конструкций в Броварах.