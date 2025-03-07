Госгеонедр расширила границы добычи графита на Балаховском месторождении

Государственная служба геологии и недр Украины внесла изменения в специальное разрешение № 6345, предоставленное для добычи графита на Южном участке Балаховского месторождения в Кировоградской области.

Об этом пишет Nadra.info.

Соответствующие корректировки связаны с расширением границ месторождения не более чем на 50% от первоначально предоставленной площади, а также с обнаружением новых запасов полезного ископаемого.

Пользователем Южного участка Балаховского месторождения является ООО "Развитие Побужья", которое получило это спецразрешение на аукционе в 2018 году. Начальная площадь разрешения составляла 71,2 га, а запасы графитовой руды оценивались по категориям: В+С1 – 23,936 млн. тонн руды (из них 1,302 млн. тонн графита), С2 – 18,469 млн. тонн руды (из них 820 тыс. тонн графита)

При этом точная площадь расширения спецразрешения пока не разглашается.

Инвесторы и перспективы проекта

ООО "Развитие Побужья" входит в группу BGV Group Management, основанную Геннадием Буткевичем – известным бизнесменом и совладельцем корпорации АТБ. Контроль над компанией осуществляется через кипрскую BGV Group Limited. Среди миноритарных акционеров украинской компании – Александр Настенко и Виталий Якименко.

Проект BGV Graphite, связанный с добычей графита, возглавляет Виктор Танай, член совета директоров BGV Group Management.

Получить официальный комментарий компании по расширению спецразрешения пока не удалось.

BGV Group Management представила свой графитовый проект на международной конференции Ukraine Recovery Conference 2023 в Лондоне. Было анонсировано, что в 2024 году компания планирует приступить к строительству производственного комплекса, который сможет ежегодно выпускать до 50 тыс. тонн графитового концентрата и 19 тыс. тонн сферического графита для литий-ионных батарей.

Общая стоимость проекта оценивается в 400 млн. долларов. Из этой суммы:

120 млн долларов заложено на строительство горнообогатительного комбината и производство графитового концентрата;

250-280 млн долларов предусмотрено на создание завода по очистке и сферизации графита.

Ход реализации графитового проекта

По планам компании строительство комбината начнется в 2025-2026 годах. В 2024 году BGV завершила предварительную экономическую оценку (PEA) и предварительное технико-экономическое обоснование (PFS), израсходовав на этот этап почти 10 млн долларов. Эти средства пошли на закупку спецразрешения, проведение буровых работ, сопутствующие геологические исследования, лабораторные испытания и операционные расходы.

Ранее сообщалось, что первые строительные работы по обустройству горно-обогатительного комплекса стартуют в первом квартале 2026 года.

Кроме того, в 2024 году компания успешно провела лабораторные и полупромышленные испытания, подтвердившие возможность очищения графита до уровня 99,99% для производства анодного материала в литий-ионных батареях. Тестирование показало высокое качество получаемого продукта.

Графит как стратегическое сырье

Кроме Балаховского месторождения, связанная с BGV Group компания "Украинская снабженческая группа" контролирует также Заречный участок Завалловского месторождения графита в Одесской области. Это месторождение находится вблизи Завалловского графитового комбината.

В конце января компания BGV Group Management Геннадия Буткевича успешнозавершила лабораторные и полупромышленные испытания по дополнительной очистке украинского графита до батарейного качества 99,99% и последующего производства сферического графита (SPG), необходимого для анодов в литий-ионных батареях.

Графит – основной материал для литий-ионных батарей

Напомним, в 2021 году СНБО утвердил перечень стратегически важных полезных ископаемых, среди которых есть и графит. Его добыча имеет огромное значение как для экономики Украины, так и для обеспечения обороноспособности страны.

Добавим, графит является ключевым материалом для анодов литий-ионных батарей, широко используемых в электромобилях, портативной электронике и энергетических системах накопления энергии. Украина имеет значительные залежи этого стратегического ресурса, открывающего перед ней возможность стать важным игроком в мировой цепи поставок критически важных материалов.

Согласно сообщению, графитовый концентрат, производимый на основе Балаховского месторождения, имеет высокое качество, а содержание углерода в концентрате составляет 97%, что превышает средний рыночный уровень в 95%.

Заметим, что в октябре 2024 года BGV Group Management начала реализовывать свой первый энергетический проект, предусматривающий строительство в Ровно более 50 МВт мощностей газовых когенерационных установок. Оборудование обеспечит производство как электрической, так и тепловой энергии.