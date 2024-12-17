Единственный в Украине производитель графита прекратил работу

Единственное в Украине графитовое предприятие "Завальевский графит" (поселок Завалье Кировоградской области) приостановило работу. Об этом сообщает Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины.

"Это станет серьезным ударом для национальной промышленности, учитывая стратегическую роль графита во многих отраслях, в частности, в производстве электродов, автомобильной промышленности и новейших технологиях, а это уже и оборонная промышленность страны", — отметили в объединении.

Предприятие нуждалось в значительной модернизации и остановило деятельность на фоне ряда вызовов, среди которых значительную роль сыграли повышение НКРЭКУ тарифов на электроэнергию, а "Укрзализныцей" — тарифов на перевозку грузов.

В профильной ассоциации констатируют, что эти факторы существенно увеличили затраты на производство, что в сочетании с другими экономическими ограничениями привело к невозможности поддерживать стабильную работу.

На международных рынках ситуация также ухудшилась: цена на продукцию снизилась до показателей, не позволявших "Завальевскому графиту" поддерживать необходимые показатели рентабельности. Одной из причин называется сознательная политика демпинга со стороны Китая, которую страна ведет с целью преодолеть конкуренцию на рынках критического сырья.

"Эта остановка работы предприятия отразится на многих отраслях, которые зависели от местной добычи природного графита. Теперь Украине придется искать альтернативные источники поставки графита, что может дополнительно повлиять на доступ и стоимость продукции в ключевых секторах экономики", – говорят в НАДПУ.

По мнению ассоциации, последние события являются ярким сигналом о необходимости пересмотра не только тарифной политики со стороны государства, но также и внедрения более эффективных стратегий поддержки стратегических предприятий, международных инвестиционных партнерств.

"Завальевский графит" занимался добычей природного графита из руд местного месторождения с 1934 года. По данным на сайте комбината, который, вероятно, не обновлялся последние два года, он производил более 25 основных марок графита с содержанием углерода от 85% до 99,5% и размером от 10 до 200 мкм. Предприятие входило в десяток крупнейших производителей графита в мире.

Его продукция экспортировалась в такие страны как Германия, Франция, Бельгия, Великобритания, Турция, Испания, Италия, Польша, Швейцария, Чехия, Румыния, Словакия, Сербия, Болгария, Греция, Норвегия, Япония, Южная Корея, Беларусь, Молдова, а также США.