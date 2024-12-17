Єдиний в Україні виробник графіту припинив роботу

Єдине в Україні графітове підприємство "Заваллівський графіт" (селище Завалля Кіровоградської області) призупинило роботу. Про це повідомляє Національна асоціація добувної промисловості України.

"Це стане серйозним ударом для національної промисловості, враховуючи стратегічну роль графіту у багатьох галузях, зокрема у виробництві електродів, автомобільній промисловості та новітніх технологіях, а це вже і оборонна промисловість країни", - зазначаили в об'єднанні.

Підприємство потребувало значної модернізації і зупинило діяльність на тлі низки викликів, серед яких значну роль зіграли підвищення НКРЕКП тарифів на електроенергію, а "Укрзалізницею" - тарифів на перевезення вантажів.

У профільній асоціації констатують, що ці фактори істотно збільшили витрати на виробництво, що у поєднанні з іншими економічними обмеженнями призвело до неможливості підтримувати стабільну роботу.

На міжнародних ринках ситуація також погіршилася: ціна на продукцію знизилася до показників, що не дозволяли "Заваллівському графіту" підтримувати необхідні показники рентабельності. Однією з причин цього називається свідома політика демпінгу з боку Китаю, яку країна веде з метою подолати конкуренцію на ринках критичної сировини.

"Ця зупинка роботи підприємства позначиться на багатьох галузях, які залежали від місцевого видобутку природного графіту. Тепер Україні доведеться шукати альтернативні джерела постачання графіту, що може додатково вплинути на доступ і вартість продукції в ключових секторах економіки", - кажуть у НАДПУ.

На думку асоціації, останні події є яскравим сигналом необхідності перегляду не тільки тарифної політики з боку держави, але також і впровадження ефективніших стратегій підтримки стратегічних підприємств, міжнародних інвестиційних партнерств.

"Заваллівський графіт" займався видобутком природного графіту з руд місцевого родовища з 1934 року. За даними на сайті комбінату, який ймовірно не оновлювався останні два роки, він виготовляв більше 25 основних марок графіту з вмістом вуглецю від 85% до 99,5% та розміром від 10 до 200 мкм. Підприємство входило до десятка найбільших виробників графіту в світі.

Його продукція експортувалася до таких країн як Німеччина, Франція, Бельгія, Велика Британія, Туреччина, Іспанія, Італія, Польща, Швейцарія, Чехія, Румунія, Словаччина, Сербія, Болгарія, Греція, Норвегія, Японія, Південна Корея, Білорусь, Молдова, а також США.