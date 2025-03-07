Держгеонадр розширила межі видобутку графіту на Балахівському родовищі

Державна служба геології та надр України внесла зміни до спеціального дозволу № 6345, який надано для видобутку графіту на Південній ділянці Балахівського родовища у Кіровоградській області.

Про це пише Nadra.info.

Відповідні коригування пов’язані з розширенням меж родовища не більше ніж на 50% від початково наданої площі, а також із виявленням нових запасів корисної копалини.

Користувачем Південної ділянки Балахівського родовища є ТОВ "Розвиток Побужжя", яке отримало цей спецдозвіл на аукціоні у 2018 році. Початкова площа дозволу складала 71,2 га, а запаси графітової руди оцінювалися за категоріями: В+С1 – 23,936 млн тонн руди (з них 1,302 млн тонн графіту), С2 – 18,469 млн тонн руди (з них 820 тис. тонн графіту).

При цьому точна площа розширення спецдозволу наразі не розголошується.

Інвестори та перспективи проєкту

ТОВ "Розвиток Побужжя" входить до групи BGV Group Management, заснованої Геннадієм Буткевичем – відомим бізнесменом і співвласником корпорації АТБ. Контроль над компанією здійснюється через кіпрську BGV Group Limited. Серед міноритарних акціонерів української компанії – Олександр Настенко та Віталій Якименко.

Проєкт BGV Graphite, пов’язаний із видобутком графіту, очолює Віктор Танай, член ради директорів BGV Group Management.

Отримати офіційний коментар компанії щодо розширення спецдозволу наразі не вдалося.

BGV Group Management представила свій графітовий проєкт на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference 2023 у Лондоні. Було анонсовано, що у 2024 році компанія планує розпочати будівництво виробничого комплексу, який зможе щорічно випускати до 50 тис. тонн графітового концентрату та 19 тис. тонн сферичного графіту для літій-іонних батарей.

Загальна вартість проєкту оцінюється у 400 млн доларів. Із цієї суми:

120 млн доларів закладено на будівництво гірничозбагачувального комбінату та виробництво графітового концентрату;

250-280 млн доларів передбачено на створення заводу з очищення та сферизації графіту.

Хід реалізації графітового проєкту

За планами компанії, будівництво комбінату розпочнеться у 2025-2026 роках. У 2024 році BGV завершила попередню економічну оцінку (PEA) та попереднє техніко-економічне обґрунтування (PFS), витративши на цей етап майже 10 млн доларів. Ці кошти пішли на закупівлю спецдозволу, проведення бурових робіт, супутні геологічні дослідження, лабораторні випробування та операційні витрати.

Раніше повідомлялося, що перші будівельні роботи з облаштування гірничо-збагачувального комплексу стартують у першому кварталі 2026 року.

Крім того, у 2024 році компанія успішно провела лабораторні та напівпромислові випробування, які підтвердили можливість очищення графіту до рівня 99,99% для виробництва анодного матеріалу в літій-іонних батареях. Тестування показало високу якість отриманого продукту.

Графіт як стратегічна сировина

Окрім Балахівського родовища, пов’язана з BGV Group компанія "Українська постачальна група" контролює також Зарічну ділянку Заваллівського родовища графіту в Одеській області. Це родовище розташоване поблизу Заваллівського графітового комбінату.

Додамо, в кінці січня компанія BGV Group Management Геннадія Буткевича, успішно завершила лабораторні та напівпромислові випробування з додаткової очистки українського графіту до батарейної якості 99,99% та подальшого виробництва сферичного графіту (SPG), необхідного для анодів у літій-іонних батареях.

Графіт – основний матеріал для літій-іонних батарей

Нагадаємо, у 2021 році РНБО затвердила перелік стратегічно важливих корисних копалин, серед яких є й графіт. Його видобуток має велике значення як для економіки України, так і для забезпечення обороноздатності держави.

Додамо, графіт є ключовим матеріалом для анодів літій-іонних батарей, які широко використовуються в електромобілях, портативній електроніці та енергетичних системах накопичення енергії. Україна має значні поклади цього стратегічного ресурсу, що відкриває перед нею можливість стати важливим гравцем у світовому ланцюгу постачання критично важливих матеріалів.

Згідно з повідомленням, графітовий концентрат, який буде вироблятися на основі Балахівського родовища, має високу якість, а вміст вуглецю в концентраті становить 97%, що перевищує середній ринковий рівень у 95%.

Зауважимо, у жовтні 2024 року BGV Group Management почала реалізовувати свій перший енергетичний проєкт, який передбачає будівництво у Рівному понад 50 МВт потужностей газових когенераційних установок. Обладнання забезпечить виробництво як електричної, так і теплової енергії.