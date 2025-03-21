Компанія Супруненка видобуватиме торф на заході України

Компанія ТОВ "Укрторф" ексдепутата Київської міської ради Вʼячеслава Супруненка придбала на вторинному ринку спеціальний дозвіл на видобування торфу у Львівській та Волинській областях.

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Про це повідомляє Nadra.info.

Зазначається, що йдеться про родовище "Стоянів" (ділянки 1-8, 10) площею 1 222 га і запасами 4,7 млн тонн торфу станом на 2021 рік.

До цього користувачем родовища був Стоянівський торфобрикетний завод Євгена Ворчилова (до лютого завод контролював Олег Гогенко).

Експансія в надрах

Як пише виддання, родовище "Стоянів" – четвертий торфовий актив в арсеналі Супруненка. В жовтні 2023 року інша його компанія ТОВ "Агробіостандарт" отримала право без торгу і конкурентів викупити майновий комплекс Державного підприємства "Волиньторф".

Разом із приватизованим майном, "Агробіостандарт" оформив на себе і спецдозволи на видобування торфу у Волинській обл. (зараз контролює три родовища: "Сойне", "Вутишно", "Засвіття Ситнелюк").

В 2024 році Супруненко намагався зайти на родовище "Мак" у Рівненській області і навіть переміг в аукціоні Держгеонадр. Але виявилося, що ділянка надр перетинається з обʼєктом природно-заповідного фонду, відтак спецдозвіл залишився невикупленим, а аукціон став взірцем неякісної підготовки лотів.

Крім видобування торфу на Волині,Супруненко готується стати гравцем на столичному ринку води і напоїв: у травні 2024 року його компанія ТОВ "Київський завод "Росинка" на вторинному ринку придбала дозвіл на видобування мінеральної природної столової води "Софія Київська". Відкриття відновленого заводу напоїв на Шулявці у Києві очікується у травні 2025-го.

Видання припускає, що імовірно, інтереси бізнесмена в надрах не обмежуються згаданими родовищами торфу і води. Адже згідно даних YouControl, днями Супруненко заснував іще одну видобувну компанію – ТОВ "Геомайн". Товариство зі статутним капіталося 100 тис. грн зареєстровано 18 березня в місті Теребовля Тернопільської області, а структура власності ідентична компанії ТОВ "Укрторф". Серед заявлених видів діяльності нової компанії – видобування торфу та інших корисних копалин, виробництво міді та інших кольорових і дорогоцінних металів, виробництво газу, розвідувальне буріння, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року компанії колишнього депутата Київради В’ячеслава Супруненка отримали дозвіл на купівлю Київського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій у Броварах.