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Конфиденциальности больше не существует? Эксперт рассказал, как обезопасить себя от утечки личных данных

конфиденциальность, киберзащита, кибербезопасность
В современном мире конфиденциальности уже почти не существует. Фото: Freepik

В мире уже существуют компании, официально торгующие персональными данными — это прямо указано в их публичных условиях договора. Чтобы снизить риск утечки информации, важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности.

Об этом на SKELAR Security Meetup рассказал эксперт в сфере кибербезопасности Олег Полигенько, цитирует Delo.ua.

"У меня несколько аккаунтов: личный, служебный и еще один через BotFather (официальный бот Telegram, позволяющий создавать и настраивать других ботов на платформе - ред.). Он односторонний  я посылаю туда информацию, которая не является конфиденциальной, и дальше ее обрабатывают различные сервисы",  объясняет Полигенько.

Он добавляет, что защитить свои персональные данные ему помогают: ограничение доступа к фото, геолокации, файлам, отключение голосовых помощников вроде Siri, также он не пользуется некоторыми встроенными функциями в телефоне.

"Поскольку раньше я работал в полиции, то знаю, что проследить передвижение человека  вопрос техники. Поэтому важно сознательно относиться к безопасности собственных данных, выбирать, что и куда ты передаешь, и не забывать, что телефон  это твой персональный трекер",  подчеркивает Олег Полигенько.

Он также отмечает, что в современном мире конфиденциальности уже почти не существует. Кроме того, есть компании, официальная функция которых состоит в сборе и обработке персональных данных. По его словам, на основе этой информации строятся тепловые карты движения людей, что позволяет определять самые лучшие локации для бизнеса.

"Windows собирает более 70 параметров о пользователе: разрешение экрана, запущенные процессы, поведение мышки, IP-адрес. Facebook, iPhone, Twitter — все собирают данные. И да, их можно ограничить, но это снижает комфорт пользования. Мы сами добровольно разрешаем приложениям доступ к геолокации, микрофону, камере и т.д.", — резюмирует Полигенько.

Напомним, эксперт предупредил, сколько времени осталось у компании, чтобы успеть ввести ИИ в работу, чтобы остаться на рынке.

Автор:
Алик Сахно