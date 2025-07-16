Приватності більше не існує? Експерт розповів, як убезпечити себе від витоку особистих даних

У світі вже існують компанії, які офіційно торгують персональними даними — це прямо зазначено в їхніх публічних умовах договору. Щоб знизити ризик витоку інформації, важливо дотримуватися базових правил цифрової безпеки.

Про це на SKELAR Security Meetup розповів експерт у сфері кібербезпеки Олег Полігенько, цитує Delo.ua.

"У мене кілька акаунтів: особистий, службовий і ще один через BotFather (офіційний бот Telegram, який дозволяє створювати й налаштовувати інших ботів на платформі - ред.). Він односторонній — я надсилаю туди інформацію, яка не є конфіденційною, і далі її опрацьовують різні сервіси. Жодного доступу до корпоративної пошти чи критичних систем цей бот не має", — пояснює Полігенько.

Він додає, що захистити свої персональні дані йому допомагають: обмеження доступу додатків до фото, геолокації, файлів, відключення голосових помічників накшталт Siri, також він не користується деякими вбудованими функціями в телефоні.

"Оскільки раніше я працював в поліції, то знаю, що простежити пересування людини — питання техніки. Тому важливо свідомо ставитися до безпеки власних даних, обирати, що і куди ти передаєш, і не забувати, що телефон — це твій персональний трекер", — підкреслює Олег Полігенько.

Він також зауважує, що в сучасному світі приватності вже майже не існує. Крім того, є компанії, офіційна функція яких полягає в зборі та обробці персональних даних. За його словами, на основі цієї інформації будуються теплові мапи руху людей, що дозволяє визначати найкращі локації для бізнесу.

"Windows збирає понад 70 параметрів про користувача: роздільну здатність екрана, запущені процеси, поведінку мишки, IP-адресу. Facebook, iPhone, Twitter — всі збирають дані. І так, їх можна обмежити, але це знижує комфорт користування. Ми самі добровільно дозволяємо застосункам доступ до геолокації, мікрофона, камери тощо", — резюмує Полігенько.

Нагадаємо, експерт попередив, скільки часу залишилось у компанії, аби встигнути запровадити ШІ в роботі, щоб залишитися на ринку.