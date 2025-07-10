Контроль за расчетами: с августа будут действовать максимальные штрафы за РРО

С 1 августа 2025 возвращаются полные штрафы за нарушение правил применения регистраторов расчетных операций (РРО): 100% стоимости товара за первое нарушение и 150% — за каждое следующее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Государственной налоговой службы.

Штрафы за невыдачу чеков

С 1 августа 2025 года бизнес снова будет отвечать за нарушение правил использования РРО/ПРРО в полном объеме. Завершается переходный период, за который штрафы были уменьшены для адаптации предпринимателей к новым требованиям.

Напомним, что в 2023 году после восстановления полномочий контролирующих органов по применению санкций государство временно снизило штрафы до 25% и 50% стоимости проданных товаров или услуг. С августа эти смягчения больше не будут действовать.

Согласно законодательству, с 1 августа штрафы за нарушение составят:

100% стоимости реализуемых товаров или услуг — при первом нарушении;

— при первом нарушении; 150% стоимости – за каждое следующее.

Государственная налоговая служба призывает предпринимателей строго соблюдать требования при осуществлении расчетных операций в торговле, общепите и сфере услуг. В частности, следует:

использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книги;

производить расчеты на полную сумму стоимости товара или услуги;

предоставлять покупателям фискальные чеки – в бумажном или электронном виде.

Соблюдение правил поможет избежать штрафов, будет способствовать добросовестной конкуренции и защите прав потребителей, отмечают в пресс-службе.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

С 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.