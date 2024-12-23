Kormotech планирует наращивать экспорт в страны Балтии и Балкан: как происходит выход на новые рынки

Украинский производитель кормов для кошек и собак Kormotech планирует наращивать экспортные операции в рамках своей стратегии, рассчитанной до 2028 года. Об этом рассказал в интервью Delo.ua гендиректор и совладелец компании Ростислав Вовк.

Он отметил, что в 2024 году Kormotech стал первой украинской петфуд-компанией, отгрузившей свою продукцию в Египет, Малайзию, а также в Южную Корею, рынок которой является крупнейшим в Восточной Азии после китайского и японского.

"В денежном объеме он втрое больше, чем в Украине. Доля продаж специализированной пищи для кошек и собак составляет 50% на 50%. Но уникальность южнокорейского рынка заключается в том, что 67% продаж petfood-продукции происходит именно через интернет-каналы. Это самый большой показатель в мире согласно отчетам Euromonitor", — добавил Вовк.

Одним из вызовов в сотрудничестве с Южной Кореей он назвал приобретение опыта построения и развития интернет-продаж на премиальном и суперпремиальном рынке, чем компания сейчас и занимается.

По словам бизнесмена, нацеленность украинского бизнеса на экспорт является залогом укрепления отечественной экономики. Кроме того, компания, входящая в мировой топ-50 в своей отрасли, имеет и определенную ответственность по наращиванию узнаваемости и международного авторитета продукции, производимой в Украине.

Глава Kormotech отметил, что в следующие на следующие пять лет компания ставит своей целью войти в топ-30 крупнейших мировых производителей петфуда с оборотом 500 миллионов долларов, 70% из которых должен принести экспорт.

"В нашей новой стратегии, рассчитанной на 2024-2028 годы, мы также учитываем принцип фокусировки ресурсов. Наш фокус — страны Центрально-Восточной Европы. Внутри региона мы тоже фокусируемся — к примеру, нас интересуют Литва, Латвия, Эстония, Румыния, балканские страны", — уточнил он.

Как происходит выход на новые рынки

По словам Вовка, в Европе 60% кормов для животных продают в сетевых супермаркетах, еще 20-25% — в специализированных зоомагазинах, но выход на рынок чаще происходит именно через спецмагазины.

"В европейских сетях до 30% в категориях приходится private label, то есть продукты, изготовленные по заказу сети под ее брендом. Для брендов нового игрока очень мало остается места на полке. Мы делаем private label большим сетям и через этот инструмент заходим с определенной долей брендов Kormotech на полку. Так и закрепляемся", — рассказал он.

Впрочем, глава компании отметил, что больше она все же заинтересована в том, чтобы выстраивать узнаваемость на европейских рынках именно для собственных брендов, и фокусирует свои усилия именно на этом.

"Как на украинском, так и на других рынках мы проводим глубинные исследования, чтобы понять отношение людей к животным. Мы это делаем, чтобы знать, при каких ситуациях люди покупают еду для своих любимцев", — добавил бизнесмен.

Кроме того, Kormotech выстраивает "ментальные модели" — исследование мыслей и ассоциаций, возникающих у человека относительно его любимца, о том, как о нем беспокоиться и ухаживать, чем кормить, какие эмоции получать и как покупатель удовлетворяет эти потребности, находясь с животным дома, на работе или во время путешествий.

Вовк отметил, что его компания по результатам таких исследований даже имеет определенные портреты потребителя в разных странах: например, выявлено, что литовцы выглядят сдержанными, меньше выражают свои эмоции, а вот румыны очень эмоциональны.

Напомним, что в Литве Kormotech сейчас строит второй завод по производству влажных кормов, который будет вдвое мощнее первого. Об этом глава компании также рассказал в интервью Delo.ua.