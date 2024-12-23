Kormotech планує нарошувати експорт у країни Балтії та Балкан: як саме відбувається вихід на нові ринки

Український виробник кормів для котів і собак Kormotech планує нарощувати експортні операції в рамках своєї стратегії, розрахованої до 2028 року. Про це розповів у інтерв'ю Delo.ua гендиректор та співвласник компанії Ростислав Вовк.

Він зазначив, що у 2024 році Kormotech став першою українською петфуд-компанією, що відвантажила свою продукцію у Єгипет, Малайзію, а також у Південну Корею, ринок якої є найбільшим у Східній Азії після китайського та японського.

"У грошовому обсязі він утричі більший, ніж в Україні. Частка продажів спеціалізованої їжі для котів та собак становить 50% на 50%. Але унікальність південнокорейського ринку полягає в тому, що 67% продажів petfood-продукції відбувається саме через інтернет-канали. Це найбільший показник у світі згідно зі звітами Euromonitor", - додав Вовк.

Одним із викликів у співпраці з Південною Кореєю він назвав набуття досвіду побудови й розвитку інтернет-продажів на преміальному і суперпреміальному ринку, чим компанія зараз і займається.

За словами бізнесмена, націленість українського бізнесу на експорт є запорукою зміцнення вітчизняної економіки. Крім того, компанія, що входить до світового топ-50 в своїй галузі, має й певну відповідальність щодо нарощування упізнаваності та міжнародного авторитету продукції, виробленої в Україні.

Голова Kormotech зазначив, що в наступні на наступні п’ять років компанія ставить собі за ціль увійти до топ-30 найбільших світових виробників петфуду з оборотом 500 мільйонів доларів, 70% із яких має принести експорт.

"У нашій новій стратегії, розрахованій на 2024-2028 роки, ми так само зважаємо на принцип фокусування ресурсів. Наш фокус — країни Центрально-Східної Європи. Всередині регіону ми теж фокусуємось - до прикладу, нас цікавлять Литва, Латвія, Естонія, Румунія, балканські країни", - уточнив він.

Як відбувається вихід на нові ринки

За словами Вовка, у Європі 60% кормів для тварин продають у мережевих супермаркетах, ще 20-25% — у спеціалізованих зоомагазинах, але вихід на ринок найчастіше відбувається саме через спецмагазини.

"У європейських мережах до 30% у категоріях посідає private label, тобто продукти, виготовлені на замовлення мережі під її брендом. Для брендів нового гравця дуже мало залишається місця на полиці. Ми робимо private label великим мережам і через цей інструмент заходимо з певною часткою брендів Kormotech на полицю. Так і закріплюємося", - розповів він.

Втім, очільник компанії зазначив, що більше вона все ж зацікавлена у тому, щоб будувати упізнаваність на європейських ринках саме для власних брендів, і фокусує свої зусиллся саме на цьому.

"Як на українському, так і на інших ринках ми проводимо глибинні дослідження, щоб зрозуміти ставлення людей до тварин. Ми це робимо, щоб знати, за яких ситуацій люди купують їжу для своїх улюбленців", - додав бізнесмен.

Крім того, Kormotech вибудовує "ментальні моделі" - дослідження думок та асоціацій, які виникають у людини про його улюбленця, про те, як про нього турбуватись та доглядати, чим годувати, які емоції отримувати і як покупець задовольняє ці потреби, перебуваючи з твариною вудома, на роботі чи під час подорожей.

Вовк зазначив, що його компанія за результатами таких досліджень навіть має певні портрети споживача у різних країнах: наприклад, виявлено, що литовці виглядають стриманими, менше виражають свої емоції, натомість румуни є дуже емоційними.

Нагадаємо, що у Литві Kormotech зараз будує другий завод із виробництва вологих кормів, який буде вдвічі потужнішим за перший. Про це очільник компанії також розповів у інтерв'ю Delo.ua.