Український виробник кормів для тварин отримав від ЄБРР €40 млн: на що підуть гроші

Один із провідних українських виробників кормів для домашніх тварин Kormotech отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) пакет фінансування у розмірі 40 мільйонів євро на збільшення експорту та географічної диверсифікації шляхом будівництва другого заводу з виробництва кормів у Литві.

Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Зазначається, що загальна вартість проєкту становитиме 63 млн євро.

Цей пакет фінансування є синдикованим кредитом A/B на суму 40 млн євро, з яких половину - 20 млн євро, надасть нідерландський фонд управління активами ILX Fund. Кредит буде надано холдинговій компанії Групи Vengast Investments Ltd (Кіпр) та її дочірній компанії у Литві Kormotech UAB.

В ЄБРР нагадали, що раніше банк надав Kormotech Group 15 млн євро на будівництво першого виробничого об'єкта в Литві, який був введений в експлуатацію в червні 2020 року. ЄБРР також надав компанії кредит на поповнення оборотного капіталу у розмірі 3,3 млн євро під час пандемії COVID-19 у 2020 році.

У пресслужбі європейського банку зазначають, що проєкт допоможе Kormotech відкрити нові можливості для працевлаштування та навчання жінок, ветеранів та інших вразливих груп населення, а також збільшить енергоефективність компанії.

Нагадаємо, у червні Kormotech вийшов на ринок Південної Кореї.

Про Kormotech

Kormotech з 2003 року виробляє харчування для котів і собак під брендами Optimeal, Club 4 Paws, "Гав!" та "Мяу!". Асортимент компанії налічує понад 650 позицій.

Продукція власних брендів та власних торгових марок партнерів Kormotech продається у 40 країнах світу.