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Крупнейшая страховая компания Польши покупает лидера рынка страхования жизни в Украине

MetLife
Крупнейшая страховая компания Польши покупает лидера рынка страхования жизни в Украине / finclub

Антимонопольный комитет Украины разрешил крупнейшей страховой компании Польши Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) на покупку ЧАО "МетЛайф" — лидера украинского рынка страхования жизни.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

Комитет также согласовал пункты договора купли-продажи, заключенного PZU 30 апреля с продавцом — швейцарской Metlife Global Holding Company II GmbH, относительно согласованных действий. Они предусматривают выполнение положений о воздержании от конкуренции и запрещении переманивания работников сроком на три года.

Группа PZU в мае 2026 года заключила условное соглашение с MetLife Global Holding о приобретении 100% акций у "МетЛайфа". В отчете на Варшавской фондовой бирже компания указывала, что запланированная дата завершения соглашения — конец 2026 года или начало 2027 года, поскольку она также требует утверждения Национальным банком Украины (НБУ).

Соглашение укрепляет позиции польской группы в Центральной и Восточной Европе и увеличивает масштаб ее присутствия в сегменте страхования жизни. Инвестиция застрахована агентством KUKE (группа PFR), обеспечивающим защиту от последствий возможного ухудшения военной или политической ситуации.

В Украине PZU уже принадлежат три компании: "PZU Украина", "PZU Украина Жизнь" и "SOS Сервисиз Украина". По состоянию на 30 июня 2026 года общие чистые активы трех компаний составили 14 млн злотых (161,9 млн грн), а активы "PZU Украина" и "PZU Украина Жизнь" - 458 млн злотых (5 млрд 297,2 млн грн).

ЧАО "МетЛайф" работает в Украине с 2002 года. За первое полугодие 2026 года компания собрала 1,599 млрд. грн. страховых премий, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что польская PZU покупает компанию, которая контролирует половину рынка страхования жизни в Украине, заключив соглашение о приобретении 100% доли в MetLife Украина - компании, обслуживающей около 900 тысяч клиентов и занимающей примерно 50% рынка.

Автор:
Максим Кольц

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