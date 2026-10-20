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Найбільша страхова компанія Польщі купує лідера ринку страхування життя в Україні

MetLife
Найбільша страхова компанія Польщі купує лідера ринку страхування життя в Україні / finclub

Антимонопольний комітет України надав дозвіл найбільшій страховій компанії Польщі Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) на купівлю ПрАТ "МетЛайф" — лідера українського ринку страхування життя.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”.

Комітет також погодив пункти договору купівлі-продажу, укладеного PZU 30 квітня цього року із продавцем — швейцарською Metlife Global Holding Company II GmbH, щодо узгоджених дій. Вони передбачають виконання положень про утримання від конкуренції та заборону переманювання працівників строком на три роки.

Група PZU у травні 2026 року уклала умовну угоду з MetLife Global Holding про придбання 100% акцій в "МетЛайф". У звіті на Варшавській фондовій біржі компанія вказувала, що запланована дата завершення угоди — кінець 2026 року або початок 2027 року, оскільки вона потребує також затвердження Національним банком України (НБУ).

Угода зміцнює позиції польської групи в Центральній та Східній Європі й збільшує масштаб її присутності в сегменті страхування життя. Інвестиція застрахована агенцією KUKE (група PFR), що забезпечує захист від наслідків можливого погіршення воєнної чи політичної ситуації.

В Україні PZU вже належать три компанії: "PZU Україна", "PZU Україна Життя" та "SOS Сервісиз Україна". Станом на 30 червня 2026 року загальні чисті активи трьох компаній становили 14 млн злотих (161,9 млн грн), а активи "PZU Україна" та "PZU Україна Життя" — 458 млн злотих (5 млрд 297,2 млн грн).

ПрАТ "МетЛайф" працює в Україні з 2002 року. За перше півріччя 2026 року компанія зібрала 1,599 млрд грн страхових премій, що на 11,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польська PZU купує компанію, яка контролює половину ринку страхування життя в Україні, уклавши угоду про придбання 100% частки в MetLife Україна — компанії, яка обслуговує близько 900 тисяч клієнтів і займає приблизно 50% ринку.

Автор:
Максим Кольц

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