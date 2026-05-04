Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,75

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Польська PZU купує компанію, яка контролює половину ринку страхування життя в Україні

PZU
PZU купує найбільшу українську страхову компанію. Фото: пресслужба PZU

Група PZU уклала угоду про купівлю 100% частки в MetLife Україна – лідера українського ринку страхування життя. Таким чином, польська фінансова група посилює свій вплив у Центральній та Східній Європі та поглинає компанію, що обслуговує близько 900 тисяч клієнтів і контролює приблизно 50% профільного ринку України. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу групи PZU.

Діяльність та ринкові позиції MetLife Україна

MetLife Україна є найбільшою компанію зі страхування життя в країні з часткою ринку приблизно 50%. Вона надає послуги близько 900 000 клієнтів за такими напрямами:

  • індивідуальне та групове страхування життя;
  • страхування здоров’я та захист від нещасних випадків;
  • програми додаткових соціальних виплат для працівників.

Модель дистрибуції компанії базується на роботі з брокерами, професійній агентській мережі та партнерстві з провідними банками.

Точну вартість угоди PZU, станом на зараз, не розкриває.

Які переваги купівлі для PZU

Ця угода є частиною стратегії PZU щодо розширення присутності в країнах Центральної та Східної Європи. Український ринок страхування життя оцінюється як недостатньо розвинений порівняно з іншими країнами регіону, що створює потенціал для подальшого зростання.

Основними фінансовими характеристиками MetLife Україна є:

  • рівень прибутковості на рівні приблизно 20%;
  • сильна капітальна позиція та висока ліквідність;
  • наявність потенціалу для виплати дивідендів.

Для підрозділу PZU Україна це придбання означає доступ до мережі продажів, яка доповнює існуючу структуру групи, а також розширення клієнтської бази та продуктових можливостей.

Через війну в України інвестицію було забезпечила страхуванням корпорація KUKE, адже її страхове покриття розповсюджується на політичні та військові ризики і форс-мажорні обставини.

За словами президента KUKE Януша Владичака, наявність такого захисту дозволяє польським компаніям продовжувати інвестиційну діяльність в Україні.

Згідно з даними PZU, макроекономічні дані свідчать про високий рівень стійкості української економіки, поступову стабілізацію інфляції та перспективи помірного зростання ВВП у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, що Інна Бєлянська, голова правлінння ПрАТ Метлайф у коментарі Delo.ua розповіла, що за 9 місяців 2025 року приріст залучених страхових премій у компанії становив 12,2%. 

Загальний обсяг виплат компанії за цей же період зріс на 12,1%, сягнувши  429,4 млн грн, хоча кількість страхових подій майже не змінилася.

Автор:
Марк Любаров