- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Польська PZU купує компанію, яка контролює половину ринку страхування життя в Україні
Група PZU уклала угоду про купівлю 100% частки в MetLife Україна – лідера українського ринку страхування життя. Таким чином, польська фінансова група посилює свій вплив у Центральній та Східній Європі та поглинає компанію, що обслуговує близько 900 тисяч клієнтів і контролює приблизно 50% профільного ринку України.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу групи PZU.
Діяльність та ринкові позиції MetLife Україна
MetLife Україна є найбільшою компанію зі страхування життя в країні з часткою ринку приблизно 50%. Вона надає послуги близько 900 000 клієнтів за такими напрямами:
- індивідуальне та групове страхування життя;
- страхування здоров’я та захист від нещасних випадків;
- програми додаткових соціальних виплат для працівників.
Модель дистрибуції компанії базується на роботі з брокерами, професійній агентській мережі та партнерстві з провідними банками.
Точну вартість угоди PZU, станом на зараз, не розкриває.
Які переваги купівлі для PZU
Ця угода є частиною стратегії PZU щодо розширення присутності в країнах Центральної та Східної Європи. Український ринок страхування життя оцінюється як недостатньо розвинений порівняно з іншими країнами регіону, що створює потенціал для подальшого зростання.
Основними фінансовими характеристиками MetLife Україна є:
- рівень прибутковості на рівні приблизно 20%;
- сильна капітальна позиція та висока ліквідність;
- наявність потенціалу для виплати дивідендів.
Для підрозділу PZU Україна це придбання означає доступ до мережі продажів, яка доповнює існуючу структуру групи, а також розширення клієнтської бази та продуктових можливостей.
Через війну в України інвестицію було забезпечила страхуванням корпорація KUKE, адже її страхове покриття розповсюджується на політичні та військові ризики і форс-мажорні обставини.
За словами президента KUKE Януша Владичака, наявність такого захисту дозволяє польським компаніям продовжувати інвестиційну діяльність в Україні.
Згідно з даними PZU, макроекономічні дані свідчать про високий рівень стійкості української економіки, поступову стабілізацію інфляції та перспективи помірного зростання ВВП у середньостроковій перспективі.
Нагадаємо, що Інна Бєлянська, голова правлінння ПрАТ Метлайф у коментарі Delo.ua розповіла, що за 9 місяців 2025 року приріст залучених страхових премій у компанії становив 12,2%.
Загальний обсяг виплат компанії за цей же період зріс на 12,1%, сягнувши 429,4 млн грн, хоча кількість страхових подій майже не змінилася.