Польська PZU купує компанію, яка контролює половину ринку страхування життя в Україні

Група PZU уклала угоду про купівлю 100% частки в MetLife Україна – лідера українського ринку страхування життя. Таким чином, польська фінансова група посилює свій вплив у Центральній та Східній Європі та поглинає компанію, що обслуговує близько 900 тисяч клієнтів і контролює приблизно 50% профільного ринку України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу групи PZU.

Діяльність та ринкові позиції MetLife Україна

MetLife Україна є найбільшою компанію зі страхування життя в країні з часткою ринку приблизно 50%. Вона надає послуги близько 900 000 клієнтів за такими напрямами:

індивідуальне та групове страхування життя;

страхування здоров’я та захист від нещасних випадків;

програми додаткових соціальних виплат для працівників.

Модель дистрибуції компанії базується на роботі з брокерами, професійній агентській мережі та партнерстві з провідними банками.

Точну вартість угоди PZU, станом на зараз, не розкриває.

Які переваги купівлі для PZU

Ця угода є частиною стратегії PZU щодо розширення присутності в країнах Центральної та Східної Європи. Український ринок страхування життя оцінюється як недостатньо розвинений порівняно з іншими країнами регіону, що створює потенціал для подальшого зростання.

Основними фінансовими характеристиками MetLife Україна є:

рівень прибутковості на рівні приблизно 20%;

сильна капітальна позиція та висока ліквідність;

наявність потенціалу для виплати дивідендів.

Для підрозділу PZU Україна це придбання означає доступ до мережі продажів, яка доповнює існуючу структуру групи, а також розширення клієнтської бази та продуктових можливостей.

Через війну в України інвестицію було забезпечила страхуванням корпорація KUKE, адже її страхове покриття розповсюджується на політичні та військові ризики і форс-мажорні обставини.

За словами президента KUKE Януша Владичака, наявність такого захисту дозволяє польським компаніям продовжувати інвестиційну діяльність в Україні.

Згідно з даними PZU, макроекономічні дані свідчать про високий рівень стійкості української економіки, поступову стабілізацію інфляції та перспективи помірного зростання ВВП у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, що Інна Бєлянська, голова правлінння ПрАТ Метлайф у коментарі Delo.ua розповіла, що за 9 місяців 2025 року приріст залучених страхових премій у компанії становив 12,2%.

Загальний обсяг виплат компанії за цей же період зріс на 12,1%, сягнувши 429,4 млн грн, хоча кількість страхових подій майже не змінилася.