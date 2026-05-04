Польская PZU покупает компанию, контролирующую половину рынка страхования жизни в Украине

Группа PZU заключила соглашение о покупке 100% доли у MetLife Украина – лидера украинского рынка страхования жизни. Таким образом, польская финансовая группа усиливает свое влияние в Центральной и Восточной Европе и поглощает компанию, обслуживающую около 900 тысяч клиентов и контролирующую примерно 50% профильного рынка Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу группы PZU.

Деятельность и рыночные позиции MetLife Украина

MetLife Украина является крупнейшей компанией по страхованию жизни в стране с долей рынка примерно 50%. Она предоставляет услуги около 900 000 клиентов по следующим направлениям:

индивидуальное и групповое страхование жизни;

страхование здоровья и защита от несчастных случаев;

программы дополнительных социальных выплат для работников.

Модель дистрибуции компании основывается на работе с брокерами, профессиональной агентской сети и партнерстве с ведущими банками.

Точную стоимость сделки PZU, по состоянию на данный момент, не раскрывает.

Какие преимущества покупки для PZU

Это соглашение является частью стратегии PZU по расширению присутствия в странах Центральной и Восточной Европы. Украинский рынок страхования жизни оценивается как недостаточно развитый по сравнению с другими странами региона, что создает потенциал для дальнейшего роста.

Основными финансовыми характеристиками MetLife Украина являются:

уровень доходности на уровне примерно 20%;

сильная капитальная позиция и высокая ликвидность;

наличие потенциала для выплаты дивидендов.

Для подразделения PZU Украина это приобретение означает доступ в сеть продаж, которая дополняет существующую структуру группы, а также расширение клиентской базы и продуктовых возможностей.

из-за войны в Украину инвестицию была обеспечена страхованием корпорация KUKE, ведь ее страховое покрытие распространяется на политические и военные риски и форс-мажорные обстоятельства.

По словам президента KUKE Януша Владычака, наличие такой защиты позволяет польским компаниям продолжать инвестиционную деятельность в Украине.

Согласно данным PZU, макроэкономические данные свидетельствуют о высоком уровне устойчивости украинской экономики, постепенной стабилизации инфляции и перспективах умеренного роста ВВП в среднесрочной перспективе.

Напомним, что Инна Белянская, председатель правления ЧАО Метлайф в комментарии Delo.ua рассказала , что за 9 месяцев 2025 года прирост привлеченных страховых премий в компании составил 12,2%.

Общий объем выплат компании за этот же период вырос на 12,1%, достигнув 429,4 млн. грн., хотя количество страховых событий почти не изменилось.