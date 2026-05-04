Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,75

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Польская PZU покупает компанию, контролирующую половину рынка страхования жизни в Украине

PZU
PZU покупает крупнейшую украинскую страховую компанию. Фото: прессслужба PZU

Группа PZU заключила соглашение о покупке 100% доли у MetLife Украина – лидера украинского рынка страхования жизни. Таким образом, польская финансовая группа усиливает свое влияние в Центральной и Восточной Европе и поглощает компанию, обслуживающую около 900 тысяч клиентов и контролирующую примерно 50% профильного рынка Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу группы PZU.

Деятельность и рыночные позиции MetLife Украина

MetLife Украина является крупнейшей компанией по страхованию жизни в стране с долей рынка примерно 50%. Она предоставляет услуги около 900 000 клиентов по следующим направлениям:

  • индивидуальное и групповое страхование жизни;
  • страхование здоровья и защита от несчастных случаев;
  • программы дополнительных социальных выплат для работников.

Модель дистрибуции компании основывается на работе с брокерами, профессиональной агентской сети и партнерстве с ведущими банками.

Точную стоимость сделки PZU, по состоянию на данный момент, не раскрывает.

Какие преимущества покупки для PZU

Это соглашение является частью стратегии PZU по расширению присутствия в странах Центральной и Восточной Европы. Украинский рынок страхования жизни оценивается как недостаточно развитый по сравнению с другими странами региона, что создает потенциал для дальнейшего роста.

Основными финансовыми характеристиками MetLife Украина являются:

  • уровень доходности на уровне примерно 20%;
  • сильная капитальная позиция и высокая ликвидность;
  • наличие потенциала для выплаты дивидендов.

Для подразделения PZU Украина это приобретение означает доступ в сеть продаж, которая дополняет существующую структуру группы, а также расширение клиентской базы и продуктовых возможностей.

из-за войны в Украину инвестицию была обеспечена страхованием корпорация KUKE, ведь ее страховое покрытие распространяется на политические и военные риски и форс-мажорные обстоятельства.

По словам президента KUKE Януша Владычака, наличие такой защиты позволяет польским компаниям продолжать инвестиционную деятельность в Украине.

Согласно данным PZU, макроэкономические данные свидетельствуют о высоком уровне устойчивости украинской экономики, постепенной стабилизации инфляции и перспективах умеренного роста ВВП в среднесрочной перспективе.

Напомним, что Инна Белянская, председатель правления ЧАО Метлайф в комментарии Delo.ua рассказала , что за 9 месяцев 2025 года прирост привлеченных страховых премий в компании составил 12,2%.

Общий объем выплат компании за этот же период вырос на 12,1%, достигнув 429,4 млн. грн., хотя количество страховых событий почти не изменилось.

Автор:
Марк Любаров