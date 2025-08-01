Курс валют на 1 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на шесть копеек, а евро подешевел на 40 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1.08.2025 года (пятницу).

Курс доллара

1 доллар США – 41,71 грн (-6 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,75 грн (-40 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,17 грн (-11 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,60/41,70 грн Евро 47.90/48.15 грн Злотый 11,20/11,40 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41.28/41.88 47.15/48.15 Ощадбанк 41.45/41.90 47.45/48.30 9.70/10.40 ПУМБ 41.40/42.00 47.70/48.40 11.15/11.45 Укргазбанк 41.50/41.95 47.50/48.15 10.50/11.50 Райффайзен 41.60/41.88 47.30/47.88

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.