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Курс валют на 1 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на шесть копеек, а евро подешевел на 40 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1.08.2025 года (пятницу).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,71 грн (-6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,75 грн (-40 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,17 грн (-11 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,60/41,70 грн
|Евро
|47.90/48.15 грн
|Злотый
|11,20/11,40 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.28/41.88
|47.15/48.15
|Ощадбанк
|41.45/41.90
|47.45/48.30
|9.70/10.40
|ПУМБ
|41.40/42.00
|47.70/48.40
|11.15/11.45
|Укргазбанк
|41.50/41.95
|47.50/48.15
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.60/41.88
|47.30/47.88
Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.