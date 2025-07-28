Доллар по 42 гривны и евро дороже 49 гривен. Какой будет ситуация на валютном рынке до конца лета?

Вероятность девальвации остается на приемлемом уровне, хотя в ближайшие 6 месяцев гривна может потерять до 5% против доллара и евро.

В течение недели 21-25 июля курс гривны к доллару двигался в привычном диапазоне 41,4-41,9 грн/долл. Такая тенденция сохраняется уже более двух месяцев, с середины мая. В то же время, европейская валюта после укрепления ниже 49 гривен, частично отыграла падение и закрепилась в коридоре 48,8-49,4 грн/евро.

До конца июля существенных изменений на валютном рынке не предвидится. Главное внимание может сместиться с доллара на евро, но никаких предпосылок к курсовым "скачкам" нет. Тарас Лесовой директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка

Курсовые тренды и девальвационные настроения в июле

По мнению аналитиков компании "КИТ Group", начало второго полугодия ознаменовалось системными изменениями на валютном рынке.

На глобальном уровне доллар теряет статус абсолютной резервной валюты и все чаще ведет себя как рисковый актив, следуя за движением фондового рынка.

"Это подрывает его привлекательность в глазах инвесторов: доля доллара в мировых золотовалютных резервах снижается, а евро, франка и фунта – растет", – говорится в отчете «КИТ Group».

В Украине на валютном рынке наблюдается смещение фокуса населения с доллара на евро. Например, в июне украинцы купили евро на 577 млн долл., в результате чего доля евро в структуре спроса уверенно доминирует над долларом, особенно в наличном сегменте.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (ежедневная информация)

Данные НБУ

В то же время, индекс девальвационных ожиданий демонстрирует рост: по данным Info Sapiens он достиг 139,3 пунктов.

Если не будет сильных стабильных сигналов о сохранении потенциала поддержки гривны, настроения украинцев могут стать ключевым источником давления на курс национальной валюты, а спрос домохозяйств – драйвером девальвационного тренда. аналитики "КИТ Group"

В то же время, фундаментально стабильность гривны пока что сохраняется на достаточном уровне благодаря действиям Национального банка и наличию у него запаса резервов, объем которых, напомним, в июле превысил 45 млрд долл.

Хотя стоит заметить, что объем еженедельных интервенций НБУ остается в пределах 600-800 млн долл., что дополнительно свидетельствует об относительной сбалансированности валютного рынка.

Прогноз валютного курса на август и до конца года

По мнению Тараса Лесового, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5-50 грн/евро.

"На курс будет влиять режим «управляемой гибкости", объемы валютных интервенций НБУ, которые, по прогнозам, не превысят 800 млн долл. в неделю, а также соотношение пары евро/доллар на мировых рынках. Но даже при повышенном спросе (до +15%) значительного давления на курс не ожидается», – уточняет Лесовой.

Дополнительно на курсовую стабильность будут влиять:

сохранение ритмичности внешнего финансирования Украины (подтвержденная сумма на 2025 год – 55 млрд долл. при потребности в размере 38,4 млрд долл.);

активизация агроэкспорта в период сбора нового урожая, что временно обеспечит рост поступлений валюты, и увеличение импорта энергоносителей ближе к осени, что частично нейтрализует эффект от роста валютной выручки;

риски эскалации на фронте, которая может повлечь за собой временные волны спроса на валюту со стороны населения или бизнеса.

Аналитики "КИТ Group" дают такие прогнозы:

в краткосрочной перспективе (2-4 недели) курсовой коридор сохранится в диапазоне 41,40-42,1 грн/долл. и 48,4-49,3 грн/евро в отсутствие внешних шоков или всплесков спроса со стороны импортеров;

в среднесрочном периоде (2-4 месяца) вероятно постепенное движение курса до 42,2-42,8 грн/долл. при усилении расходов бюджета, сезонного спроса или увеличении девальвационных ожиданий, и до 49,5-50,2 грн/евро при дальнейшем ослаблении доллара и росте спроса на евро как альтернативную резервную валюту.

На период до полугода и более можно ожидать сохранение тренда плавной контролируемой девальвации до уровня 43-44,5 грн/долл. и 50-51,5 грн/евро при отсутствии непредсказуемых факторов.

"В целом пока мы оцениваем риски девальвации как сдержанные, а долгосрочные позиции гривны будут зависеть меньше от рынка, но больше от архитектуры бюджетной политики и внешней поддержки", – резюмируют эксперты в отчете «КИТ Group».