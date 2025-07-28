Долар по 42 гривні та євро дорожче за 49 гривень. Якою буде ситуація на валютному ринку до кінця літа?

Ймовірність девальвації залишається на прийнятному рівні, хоча у найближчі 6 місяців гривня може втратити до 5% проти долара та євро.

Протягом тижня 21-25 липня курс гривні до долара рухався у звичному діапазоні 41,4-41,9 грн/дол. Така тенденція зберігається вже понад два місяці, з середини травня. Водночас, європейська валюта після зміцнення нижче 49 гривень частково відіграла падіння та закріпилася у коридорі 48,8-49,4 грн/євро.

До кінця липня суттєвих змін на валютному ринку не передбачається. Головна увага може зміститися з долара на євро, але жодних передумов до курсових "стрибків" немає. Тарас Лєсовий директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку

Курсові тренди та девальваційні настрої в липні

На думку аналітиків компанії "КИТ Group", початок другого півріччя ознаменувався системними змінами на валютному ринку.

На глобальному рівні долар втрачає статус абсолютної резервної валюти і все частіше веде себе як ризиковий актив, слідуючи за рухом фондового ринку.

"Це підриває його привабливість в очах інвесторів: частка долара у світових золотовалютних резервах знижується, а євро, франка та фунта – зростає", – йдеться у звіті "КИТ Group".

В Україні на валютному ринку спостерігається зміщення фокусу населення з долара на євро. Наприклад, у червні українці купили євро на 577 млн дол., внаслідок чого частка євро у структурі попиту впевнено домінує над доларом, особливо у готівковому сегменті.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (щоденна інформація)

Дані НБУ

У той же час, індекс девальваційних очікувань демонструє зростання: за даними Info Sapiens, він досяг 139,3 пунктів.

Якщо не буде сильних стабільних сигналів про збереження потенціалу підтримки гривні, настрої українців можуть стати ключовим джерелом тиску на курс національної валюти, а попит домогосподарств – драйвером девальваційного тренду. аналітики "КИТ Group"

Водночас, фундаментально стабільність гривні поки що зберігається на достатньому рівні завдяки діям Національного банку та наявності у нього запасу резервів, обсяг яких, нагадаємо, у липні перевищив 45 млрд дол.

Хоча варто зауважити, що обсяг щотижневих інтервенцій НБУ залишається в межах 600-800 млн дол., що додатково свідчить про відносну збалансованість валютного ринку.

Прогноз валютного курсу на серпень та до кінця року

На думку Тараса Лєсового, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро.

"На курс впливатиме режим "керованої гнучкості", обсяги валютних інтервенцій НБУ, які, за прогнозами, не перевищать 800 млн дол. на тиждень, а також співвідношення пари євро/долар на світових ринках. Але навіть за підвищеного попиту (до +15%) значного тиску на курс не очікується", – уточнює Лєсовий.

Додатково на курсову стабільність впливатимуть:

збереження ритмічності зовнішнього фінансування України (підтверджена сума на 2025 рік – 55 млрд дол. за потреби у розмірі 38,4 млрд дол.);

активізація агроекспорту в період збирання нового врожаю, що тимчасово забезпечить зростання надходжень валюти, та збільшення імпорту енергоносіїв ближче до осені, що частково нейтралізує ефект від зростання валютної виручки;

ризики ескалації на фронті, яка може спричинити тимчасові хвилі попиту на валюту з боку населення або бізнесу.

Аналітики "КИТ Group" дають такі прогнози:

у короткостроковій перспективі (2-4 тижні) курсовий коридор збережеться в діапазоні 41,40-42,1 грн/дол. та 48,4-49,3 грн/євро за відсутності зовнішніх шоків або сплесків попиту з боку імпортерів;

у середньостроковому періоді (2-4 місяці) ймовірний поступовий рух курсу до 42,2-42,8 грн/дол. при посиленні видатків бюджету, сезонного попиту або збільшенні девальваційних очікувань, і до 49,5-50,2 грн/євро за подальшого ослаблення долара та зростання попиту на євро як альтернативну резервну валюту.

На період до півроку і більше очікується збереження тренду плавної контрольованої девальвації до рівня 43-44,5 грн/дол. та 50-51,5 грн/євро за відсутності непередбачуваних факторів.

"Загалом поки що ми оцінюємо ризики девальвації як стримані, а довгострокові позиції гривні залежатимуть менше від ринку, але більше від архітектури бюджетної політики та зовнішньої підтримки", – резюмують експерти у звіті "КИТ Group".