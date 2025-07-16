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Рада підтримала в першому читанні зміни до держбюджету-2025: 412 млрд грн – на армію
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13439-3 щодо змін до державного бюджету на 2025 рік. Передбачено додаткові видатки на сектор безпеки і оборони — 412,4 млрд грн, з них майже 402 млрд грн — із загального фонду.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка.
Загальний обсяг змін — 457 млрд грн, з яких 412,4 млрд грн передбачено саме на потреби оборони, безпеки та захисту держави.
У Мінфіні додали, що із цієї суми майже 402 млрд грн надійдуть із загального фонду бюджету.
Основні напрями фінансування:
- Міністерство оборони – 311 млрд грн;
- Міністерство внутрішніх справ – 84 млрд грн;
- Головне управління розвідки Міноборони – 4,5 млрд грн;
- Служба безпеки України – 1,6 млрд грн;
- Управління державної охорони – 505 млн грн;
- Державна служба спецзв’язку – 64,5 млн грн
Крім того, передбачено 10,8 млрд грн – на спеціальний фонд безпекового сектора, 26 млрд грн – у резервний фонд для реагування на невідкладні ситуації та 15,5 млрд грн – на термінові потреби Мінцифри, МОН та МОЗ.
Залучити кошти для фінансування змін планується за рахунок:
- зростання доходів бюджету (+155,5 млрд грн);
- розміщення облігацій внутрішньої держпозики (+185 млрд грн);
- скорочення витрат на обслуговування державного боргу (-65 млрд грн);
- зменшення інших видатків (-51,5 млрд грн).
Додамо, за січень-квітень 2025 року із загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони витратили 765,0 млрд гривень. Це 64,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.