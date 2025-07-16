Рада поддержала в первом чтении изменения в госбюджет-2025: 412 млрд грн – на армию

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13439-3 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год. Предусмотрены дополнительные расходы на сектор безопасности и обороны – 412,4 млрд грн, из них почти 402 млрд грн – из общего фонда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Общий объем изменений – 457 млрд грн, из которых 412,4 млрд грн предусмотрено именно на нужды обороны, безопасности и защиты государства.

В Минфине добавили, что из этой суммы почти 402 млрд грн поступят из общего фонда бюджета.

Основные направления финансирования:

Министерство обороны – 311 млрд грн;

Министерство внутренних дел – 84 млрд грн;

Главное управление разведки Минобороны – 4,5 млрд грн;

Служба безопасности Украины – 1,6 млрд грн;

Управление государственной охраны – 505 млн. грн.;

Государственная служба спецсвязи – 64,5 млн грн

Кроме того, предусмотрено 10,8 млрд грн – на специальный фонд сектора безопасности, 26 млрд грн – в резервный фонд для реагирования на неотложные ситуации и 15,5 млрд грн – на срочные нужды Минцифры, МОН и Минздрава.

Привлечь средства для финансирования изменений планируется за счет:

рост доходов бюджета (+155,5 млрд грн);

размещение облигаций внутреннего госзайма (+185 млрд грн);

сокращение расходов на обслуживание государственного долга (-65 млрд грн);

уменьшение прочих расходов (-51,5 млрд грн).

Добавим, за январь-апрель 2025 из общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны потратили 765,0 млрд гривен. Это 64,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.