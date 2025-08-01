Курс валют на 1 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на шість копійок, а євро подешевшав на 40 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 1.08.2025 (п'ятницю).

Курс долара

1 долар США – 41,71 грн (-6 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,75 грн (-40 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,17 грн (-11 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,60/41,70 грн Євро 47.90/48.15 грн Злотий 11,20/11,40 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41.28 / 41.88 47.15 / 48.15 Ощадбанк 41.45 / 41.90 47.45 / 48.30 9.70/10.40 ПУМБ 41.40 / 42.00 47.70 / 48.40 11.15 / 11.45 Укргазбанк 41.50 / 41.95 47.50 / 48.15 10.50/11.50 Райффайзен 41.60 / 41.88 47.30 / 47.88

Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.