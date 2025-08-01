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Курс валют на 1 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на шість копійок, а євро подешевшав на 40 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 1.08.2025 (п'ятницю).
Курс долара
- 1 долар США – 41,71 грн (-6 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,75 грн (-40 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,17 грн (-11 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,60/41,70 грн
|Євро
|47.90/48.15 грн
|Злотий
|11,20/11,40 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 29 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41.28 / 41.88
|47.15 / 48.15
|Ощадбанк
|41.45 / 41.90
|47.45 / 48.30
|9.70/10.40
|ПУМБ
|41.40 / 42.00
|47.70 / 48.40
|11.15 / 11.45
|Укргазбанк
|41.50 / 41.95
|47.50 / 48.15
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.60 / 41.88
|47.30 / 47.88
Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.