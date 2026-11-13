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Курс валют на 13 ноября: как изменился курс доллара на сегодняшний день?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на шесть копеек, в то же время евро подорожало сразу на пятнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.11.2026 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,38 грн (+6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,33 грн (-15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,43 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|46,04/ 46,23
|Евро
|51,10/ 51,42
|Злотый
|11,60/ 11,75
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|45,30/ 45,95
|50,20/51,30
|11,40/ 11,90
|Ощадбанк
|45,40/ 46,00
|50,70/ 51,40
|11,40/ 11,90
|ПУМБ
|45,30/ 45,90
|50,40/ 51,10
|11,40/ 11,90
|Укргазбанк
|45,40/ 46,00
|50,70/ 51,40
|11,40/ 11,90
|Райффайзен
|45,20/45,90
|50,20/51,10
В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.