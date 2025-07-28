Курс валют на 28 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного снизился, а евро подешевел на 12 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.07.2025 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,78 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,98 грн (-12 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,51 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,63/41,70 грн Евро 49,02/49,20 грн Злотый 11,40/11,55 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41.35/41.95 48.40/49.40 Ощадбанк 41.57/41.97 48.650/ 49.50 11,05/11,65 ПУМБ 41.50/42.10 48.90/49.60 11,40/11,70 Укргазбанк 41.50 41.95 48.80 49.30 11,70/11,60 Райффайзен 41.64/41.92 48.75/49.25

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.