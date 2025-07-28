Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,01

EUR

48,98

--0,12

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,20

49,02

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 28 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Курс валют на 28 июля / Pixabay

Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного снизился, а евро подешевел на 12 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.07.2025 (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,78 грн (+1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,98 грн (-12 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,51 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,63/41,70 грн
Евро 49,02/49,20 грн
Злотый 11,40/11,55 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41.35/41.95 48.40/49.40
Ощадбанк 41.57/41.97 48.650/ 49.50 11,05/11,65
ПУМБ 41.50/42.10 48.90/49.60 11,40/11,70
Укргазбанк 41.50 41.95 48.80 49.30 11,70/11,60
Райффайзен 41.64/41.92 48.75/49.25

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько