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Курс валют на 28 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Курс валют на 28 липня / Pixabay

Офіційний курс гривні щодо долара США трохи знизився, а євро подешевшав на 12 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28.07.2025 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,78 грн (+1 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 49,10 грн (-12 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,54 грн (-3 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,63/41,70 грн
Євро 49,02/49,20 грн
Злотий 11,40/11,55 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 28 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41.35 / 41.95 48.40 / 49.40
Ощадбанк 41.57 / 41.97 48.650/ 49.50 11,05/11,65  
ПУМБ 41.50 / 42.10 48.90 / 49.60 11,40/11,70
Укргазбанк 41.50 41.95 48.80 49.30 11,70/11,60
Райффайзен 41.64 / 41.92 48.75 / 49.25

Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько