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Курс валют на 29 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
НБУ установил официальный курс на вторник / Pixabay

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился на 2 копейки, а евро подешевел на 28 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.07.2025 года (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,80 грн (+2 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,70 грн (-28 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,43 грн (-8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,62/41,70 грн
Евро 48,71/48,98 грн
Злотый 11,40/11,50 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41.35/41.95 48.25/49.25
Ощадбанк 41.57/41.97 48.40/49.25 9.70/10.40
ПУМБ 41.50/42.10 48.90/49.60 11.40/11.70
Укргазбанк 41.50/41.95 48.50/49.00 10.70/11.60
Райффайзен 41.60/41.87 48.20/48.77

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько