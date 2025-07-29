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Курс валют на 29 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился на 2 копейки, а евро подешевел на 28 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.07.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,80 грн (+2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,70 грн (-28 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,43 грн (-8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,62/41,70 грн
|Евро
|48,71/48,98 грн
|Злотый
|11,40/11,50 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.35/41.95
|48.25/49.25
|Ощадбанк
|41.57/41.97
|48.40/49.25
|9.70/10.40
|ПУМБ
|41.50/42.10
|48.90/49.60
|11.40/11.70
|Укргазбанк
|41.50/41.95
|48.50/49.00
|10.70/11.60
|Райффайзен
|41.60/41.87
|48.20/48.77
Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.