Курс валют на 29 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США знизився на 2 копійки, а євро подешевшав на 28 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29.07.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,80 грн (+2 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,70 грн (-28 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,43 грн (-8 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,62/41,70 грн Євро 48,71/48,98 грн Злотий 11,40/11,50 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41.35 / 41.95 48.25 / 49.25 Ощадбанк 41.57 / 41.97 48.40 / 49.25 9.70 / 10.40 ПУМБ 41.50 / 42.10 48.90 / 49.60 11.40 / 11.70 Укргазбанк 41.50 / 41.95 48.50 / 49.00 10.70 / 11.60 Райффайзен 41.60 / 41.87 48.20 / 48.77

Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.