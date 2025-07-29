Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,01

EUR

48,98

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,70

41,61

EUR

48,98

48,71

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 29 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив офіційний курс на вівторок / Pixabay

Офіційний курс гривні щодо долара США знизився на 2 копійки, а євро подешевшав на 28 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29.07.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,80 грн (+2 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,70 грн (-28 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,43 грн (-8 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,62/41,70 грн  
Євро 48,71/48,98 грн
Злотий 11,40/11,50 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41.35 / 41.95 48.25 / 49.25
Ощадбанк 41.57 / 41.97 48.40 / 49.25 9.70 / 10.40
ПУМБ 41.50 / 42.10 48.90 / 49.60 11.40 / 11.70
Укргазбанк 41.50 / 41.95 48.50 / 49.00 10.70 / 11.60
Райффайзен 41.60 / 41.87 48.20 / 48.77

Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько