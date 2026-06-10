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LinkedIn запускает новый рекламный бизнес с доходом 100 миллионов долларов

LinkedIn
LinkedIn запускает новый рекламный бизнес с доходом 100 миллионов долларов / Depositphotos

Социальная сеть для поиска деловых контактов LinkedIn запустила новое масштабное подразделение под названием BrandWorks. Новая команда маркетинговых экспертов будет помогать крупным брендам создавать и запускать более эффективные рекламные кампании, а руководство платформы рассчитывает выйти на выручку в 100 миллионов долларов в год уже в следующем финансовом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Новое подразделение начало работать внутри компании еще в марте, и с тех пор его штат вырос примерно на 60%. Для усиления команды LinkedIn активно нанимает специалистов с опытом работы в TikTok, Meta и X. Возглавил BrandWorks Алекс Джозефсон, ранее успешно создававший похожее рекламное направление Twitter Next.

Как работает новое подразделение и кто стал первым клиентом

Новая маркетинговая команда уже привлекла к сотрудничеству таких технологических гигантов, как IBM, SAP, Webflow и ServiceNow. Теперь одним из главных инструментов нового подразделения является программа Top Voices 360, которая напрямую сводит крупных рекламодателей с популярными авторами на платформе для создания спонсируемого контента. Только за год эта программа принесла компании более 20 миллионов долларов выручки.

Запуск нового направления обусловлен несколькими важными факторами:

  • Рост визуального контента: количество видеопостов от главных исполнительных директоров (CEO) компаний за последние два года выросло на 68%.
  • Изменение аудитории платформы: поколение зуммеров стало сегментом пользователей LinkedIn, который растет быстрее всего и проявляет наибольшую активность при взаимодействии с публикациями.
  • Развитие видеорекламы: параллельно компания продвигает продукт BrandLink, позволяющий брендам размещать свою рекламу рядом с роликами известных издателей и авторов. Ожидается, что выручка этого инструмента в текущем финансовом году должна почти утроиться.

Напомним, LinkedIn сократит около 5% штата для реорганизации команд. Социальная сеть, принадлежащая корпорации Microsoft, начала подготовку к оптимизации персонала, предусматривающую увольнение более 800 сотрудников для реструктуризации внутренних департаментов и перераспределения ресурсов в пользу наиболее перспективных направлений бизнеса.

Автор:
Максим Кольц