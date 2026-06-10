LinkedIn запускає новий рекламний бізнес із доходом 100 мільйонів доларів

Соціальна мережа для пошуку ділових контактів LinkedIn запустила новий масштабний підрозділ під назвою BrandWorks. Нова команда маркетингових експертів допомагатиме великим брендам створювати та запускати ефективніші рекламні кампанії, а керівництво платформи розраховує вийти на виторг в 100 мільйонів доларів на рік уже в наступному фінансовому році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Новий підрозділ почав працювати всередині компанії ще в березні, і відтоді його штат зріс приблизно на 60%. Для посилення команди LinkedIn активно наймає фахівців із досвідом роботи в TikTok, Meta та X. Очолив BrandWorks Алекс Джозефсон, який раніше успішно створював схожий рекламний напрям Twitter Next.

Як працює новий підрозділ та хто став першими клієнтами

Нова маркетингова команда вже залучила до співпраці таких технологічних гігантів, як IBM, SAP, Webflow та ServiceNow. Наразі одним із головних інструментів нового підрозділу є програма Top Voices 360, яка напряму зводить великих рекламодавців із популярними авторами на платформі для створення спонсорованого контенту. Лише за рік ця програма принесла компанії понад 20 мільйонів доларів виторгу.

Запуск нового напряму зумовлений кількома важливими факторами:

Рост візуального контенту: кількість відеопостів від головних виконавчих директорів (CEO) компаній за останні два роки зросла на 68%.

Зміна аудиторії платформи: покоління зумерів наразі стало сегментом користувачів LinkedIn, який зростає найшвидше та виявляє найбільшу активність під час взаємодії з публікаціями.

Розвиток відеореклами: паралельно компанія просуває продукт BrandLink, який дозволяє брендам розміщувати свою рекламу поруч із роликами відомих видавців та авторів. Очікується, що виторг цього інструменту в поточному фінансовому році має майже потроїтися.

Нагадаємо, LinkedIn скоротить близько 5% штату задля реорганізації команд. Соціальна мережа, яка належить корпорації Microsoft, розпочала підготовку до оптимізації персоналу, що передбачає звільнення понад 800 співробітників для реструктуризації внутрішніх департаментів та перерозподілу ресурсів на користь найбільш перспективних напрямів бізнесу.