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Люксембург выделит Украине 90 млн евро в поддержку энергетики и армии

Люксембург, финансовая помощь
Люксембург выделит Украине 90 млн евро/премьер-министр Денис Шмигаль

Люксембург предоставит Украине 10 миллионов евро через Фонд поддержки энергетики. Соответствующий меморандум подписан с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттелем.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Средства будут направлены на реализацию проектов в сфере энергетики, включая восстановление объектов и укрепление энергетической безопасности страны.

В ходе встречи с Беттелем и министершей обороны Люксембурга Юрико Бакес также были обсуждены укрепление двусторонних отношений, реализация совместных проектов и поддержка Украины в условиях войны. Люксембург подтвердил намерения выделить 80 миллионов евро военной помощи в 2025 году.

Отдельно были подняты вопросы развития оборонных технологий, необходимости усиления санкционного давления на Россию и внедрения механизмов конфискации замороженных российских активов в пользу восстановления Украины.

Шмигаль также поблагодарил люксембургское агентство развития LuxDev, в том числе за участие в восстановлении Кривого Рога и ожидаемую помощь в гуманитарном разминировании.

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украина, созданная в апреле 2022 года, за три года аккумулировала €1,2 млрд помощи от 33 доноров из 22 стран, обеспечив энергетические компании страны более 150 тысяч единиц критически важного оборудования для восстановления электроснабжения во время войны.

Автор:
Татьяна Гойденко