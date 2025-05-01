Люксембург виділить Україні 90 млн євро на підтримку енергетики та армії

Люксембург надасть Україні 10 мільйонів євро через Фонд підтримки енергетики. Відповідний меморандум підписано з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Люксембургу Ксав’є Беттелем.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти спрямують на реалізацію проєктів у сфері енергетики, включно з відновленням об'єктів і зміцненням енергетичної безпеки країни.

Під час зустрічі з Беттелем та міністеркою оборони Люксембургу Юріко Бакес також було обговорено зміцнення двосторонніх відносин, реалізацію спільних проєктів і підтримку України в умовах війни. Люксембург підтвердив наміри виділити 80 мільйонів євро військової допомоги у 2025 році.

Окремо було порушено питання розвитку оборонних технологій, необхідності посилення санкційного тиску на Росію та впровадження механізмів конфіскації заморожених російських активів на користь відбудови України.

Шмигаль також подякував люксембурзькому агентству розвитку LuxDev, зокрема за участь у відновленні Кривого Рогу й очікувану допомогу в гуманітарному розмінуванні.

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України, створений у квітні 2022 року, за три роки акумулював €1,2 млрд допомоги від 33 донорів із 22 країн, забезпечивши енергетичні компанії країни понад 150 тисячами одиниць критично важливого обладнання для відновлення електропостачання під час війни.