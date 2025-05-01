Майк Уолц покидает пост советника Трампа по национальной безопасности — СМИ

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уходят в отставку.

Об этом сообщает CBS news со ссылкой на собственные источники.

По информации инсайдеров, они покинут Белый дом в четверг, 1 мая.

В марте Уолц попал в скандал после того, как он в правительственный чат Signal ошибочно добавил Джеффри Голдберга из The Atlantic, раскрыв обсуждение с высшими должностными лицами национальной безопасности планы военного удара по целям хуситов в Йемене опубликовал эту информацию, опустив оперативные детали, но после Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф отрицали, что в чате была передана некая секретная информация, Голдберг опубликовал и время ударов по Йемену.

После этого чиновники Белого дома обсуждали, должен ли Майк Уолц уйти в отставку, но тогда советник по нацбезопасности этого не сделал. Кроме того, на фоне этих событий, Дональд Трамп публично выразил ему свою поддержку, назвав его "хорошим человеком", "усвоившим урок".

Алекс Вонг служил в первой администрации Трампа заместителем специального представителя по Северной Корее, а также заместителем помощника секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в Государственном департаменте Объясняя свое назначение, президент США сказал, что Вонг в свое время помог провести переговоры о саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, в Джидде в Саудовской Аравии 11 марта состоялась встреча украинской и американской делегаций по прекращению войны в Украине. До делегации США вход или госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Волц и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.