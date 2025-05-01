Майк Волц залишає посаду радника Трампа з національної безпеки – ЗМІ

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг йдуть у відставку.

Про це повідомляє CBS news, з посиланням на власні джерела.

За інформацією інсайдерів, вони покинуть Білий дім у четвер, 1 травня.

У березні Волц потрапив у скандал після того, як він в урядовий чат Signal помилково додав Джеффрі Голдберга з The Atlantic, розкривши обговорення з вищими посадовими особами національної безпеки плани військового удару по цілям хуситів у Ємені. Голдберг опублікував цю інформацію, опустивши оперативні деталі, але після того, як міністр оборони Піт Хегсет, директор національної розвідки Тулсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф заперечували, що в чаті була передана якась секретна інформація, Голдберг опублікував і час ударів по Ємену.

Після цього чиновники Білого дому обговорювали, чи повинен Майк Волц піти у відставку, але тоді Майк Волц цього не зробив. Крім того, на тлі цих подій, Дональд Трамп публічно висловив йому свою підтримку, назвавши його "хорошою людиною", яка "засвоїла урок".

Алекс Вонг служив у першій адміністрації Трампа заступником спеціального представника по Північній Кореї, а також заступником помічника секретаря у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону у Державному департаменті. Пояснюючи своє призначення, президент США сказав, що Вонг у свій час допоміг провести переговори про його саміт з північнокорейським лідером Кім Чен Ыном.

Нагадаємо, у Джидді в Саудівській Аравії 11 березня відбулася зустріч української та американської делегацій щодо припинення війни в Україні. До делегації США входили держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.