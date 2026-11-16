Медь обвалилась до минимума за четыре месяца: что происходит с ценами

Медь продолжает дешеветь на мировом рынке: за последние пять недель котировки демонстрировали негативную динамику. Новое падение связывают с опасениями спроса и экономическими проблемами Китая.

Как пишет Dilo, об этом информирует Bloomberg.

Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) подешевели на 1,4%, достигнув минимума с 8 июля. Таким образом, металл продолжил негативную динамику, которая наблюдается уже пятую неделю подряд.

Дополнительное давление на котировки повлекли за собой потрясение в секторе искусственного интеллекта после кризиса вокруг Nvidia Corp. В то же время, заявления представителей Федеральной резервной системы США усилили ожидание дальнейшего повышения процентных ставок. Это оказывает негативное влияние на медь, которая широко используется в энергетической инфраструктуре и строительстве центров обработки данных.

Участники рынка также следят за ситуацией с оловом. Его спотовые цены на LME резко выросли из-за сокращения запасов и дефицита металла для ближайших поставок. Олово используют для производства припоя в электронной промышленности.

Сколько стоит медь 16 ноября

По состоянию на 05:55 мск биржевая цена меди снизилась на 1,2% - до 13 240 долларов за тонну. Соответственно, стоимость одного килограмма металла составила 13,24 доллара.

Другие промышленные металлы также продемонстрировали негативную динамику:

Алюминий подешевел на 0,7% – до 2 989,50 доллара за тонну.

Олово потеряло 1,7% в цене – до 45 915 долларов за тонну.

На украинском рынке, по информации Metal Monitor, 16 ноября средняя закупочная цена меди составила 490,62 грн. за килограмм. В то же время биржевая стоимость металла достигла 613,09 грн за килограмм.

Напомним, ранее цены на медь установили новый рекорд из-за перебоев на крупных шахтах и опасений дефицита.