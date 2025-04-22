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Места под водоматы в Киеве впервые сдали в аренду через аукционы: сколько стоит
В государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи состоялись первые онлайн- аукционы по аренде мест для размещения автоматов по продаже воды в Киеве.
Об этомсообщает Prozorro. Продажи.
Отмечается, что первыми лотами на торгах стали 14 участков в Оболонском районе столицы. Стоимость аренды стартовала от 758 гривен до 1109 гривен в месяц.
Сообщается, что по результатам аукционов после заключения договоров победители будут ежемесячно платить за аренду 40,4 тыс. грн.
Основная часть средств будет поступать в бюджет города, остальные — на содержание Киева.
Больше денег столице будут приносить места для водоматов на улице Левка Лукьяненко 11 и 2г: стоимость аренды здесь по итогам торгов составит 4420 грн в месяц для каждого из участков.
В аренду предлагались места в Киеве площадью 2 м кв., которые находятся по адресам:
- ул. Александра Архипенко, 3 ;
- в ул . Александра Архипенко, 10В ;
- ул. Александра Архипенко, 8 ;
- ул. Александра Архипенко, 2/12 ;
- ул. Озерная, 12 ;
- ул. Озерная, 20 (2 лота);
- ул. Приозерная, 6А :
- ул. Левко Лукьяненко, 19 (2 лота);
- ул. Иорданская, 4А (2 лота);
- ул. Героев полка " Азов ", 32А (2 лота).
Места для водоматов сдаются в аренду на 5 лет с возможностью продления.
Организатором торгов выступило коммунальное предприятие "Киев.Прозоро", отвечающее за содержание определенных объектов инфраструктуры, где будут размещены временные сооружения.