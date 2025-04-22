Места под водоматы в Киеве впервые сдали в аренду через аукционы: сколько стоит

В государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи состоялись первые онлайн- аукционы по аренде мест для размещения автоматов по продаже воды в Киеве.

Об этомсообщает Prozorro. Продажи.

Отмечается, что первыми лотами на торгах стали 14 участков в Оболонском районе столицы. Стоимость аренды стартовала от 758 гривен до 1109 гривен в месяц.

Сообщается, что по результатам аукционов после заключения договоров победители будут ежемесячно платить за аренду 40,4 тыс. грн.

Основная часть средств будет поступать в бюджет города, остальные — на содержание Киева.

Больше денег столице будут приносить места для водоматов на улице Левка Лукьяненко 11 и 2г: стоимость аренды здесь по итогам торгов составит 4420 грн в месяц для каждого из участков.

В аренду предлагались места в Киеве площадью 2 м кв., которые находятся по адресам:

ул. Александра Архипенко, 3 ;

Александра Архипенко, 3 в ул . Александра Архипенко, 10В ;

ул Александра Архипенко, 10В ул. Александра Архипенко, 8 ;

ул. Александра Архипенко, 2/12 ;

Александра Архипенко, 2/12 ул. Озерная, 12 ;

Озерная, 12 ул. Озерная, 20 (2 лота);

Озерная, 20 ул. Приозерная, 6А :

Приозерная, 6А ул. Левко Лукьяненко, 19 (2 лота);

Левко Лукьяненко, 19 ул. Иорданская, 4А (2 лота);

Иорданская, 4А ул. Героев полка " Азов " , 32А (2 лота).

Места для водоматов сдаются в аренду на 5 лет с возможностью продления.

Организатором торгов выступило коммунальное предприятие "Киев.Прозоро", отвечающее за содержание определенных объектов инфраструктуры, где будут размещены временные сооружения.