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Места под водоматы в Киеве впервые сдали в аренду через аукционы: сколько стоит

водомат
Фото: vodomat.ua

В государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи состоялись первые онлайн- аукционы по аренде мест для размещения автоматов по продаже воды в Киеве.

Об этомсообщает Prozorro. Продажи.

Отмечается, что первыми лотами на торгах стали   14 участков   в Оболонском районе столицы. Стоимость аренды стартовала от 758 гривен до 1109 гривен в месяц.

Сообщается, что по результатам аукционов после заключения договоров победители будут ежемесячно платить за аренду 40,4 тыс. грн.

Основная часть средств будет поступать в бюджет города, остальные — на содержание Киева.

Больше денег столице будут приносить места для водоматов на улице Левка Лукьяненко   11   и 2г: стоимость аренды здесь по итогам торгов составит 4420 грн в месяц для каждого из участков.

В аренду предлагались места в Киеве площадью 2 м кв., которые находятся по адресам:

  • ул.   Александра Архипенко, 3 ;
  • в ул .   Александра Архипенко, 10В ;
  • ул. Александра Архипенко, 8 ;
  • ул.   Александра Архипенко, 2/12 ;
  • ул.   Озерная, 12 ;
  • ул.   Озерная, 20   (2 лота);
  • ул.   Приозерная, 6А :
  • ул.   Левко Лукьяненко, 19   (2 лота);
  • ул.   Иорданская, 4А   (2 лота);
  • ул.   Героев полка   " Азов ", 32А   (2 лота).

Места для водоматов сдаются в аренду на 5 лет с возможностью продления.

Организатором торгов выступило коммунальное предприятие "Киев.Прозоро", отвечающее за содержание определенных объектов инфраструктуры, где будут размещены временные сооружения.

Автор:
Светлана Манько