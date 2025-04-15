На Prozorro.Продажи объявлены первые аукционы по аренде мест в Киеве для водоматов

В государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи объявлены первые онлайн- аукционы по аренде мест для размещения автоматов по продаже воды в Киеве. На торги выставлены первые 14 лотов в Оболонском районе столицы.

Об этомсообщает Prozorro. Продажи.

Стоимость аренды стартует на торгах от 758 гривен до 1 109 гривен в месяц. Места для водоматов сдаются в аренду на пять лет с возможностью продления договора. Все временные сооружения должны соответствовать утвержденным архетипам (размерам и цветовой гамме).

В аренду предлагаются места в Киеве площадью 2 м кв., которые находятся по адресам:

ул. Александра Архипенко, 3 ;

Александра Архипенко, 3 в ул . Александра Архипенко, 10В ;

ул Александра Архипенко, 10В ул. Александра Архипенко, 8 ;

ул. Александра Архипенко, 2/12 ;

Александра Архипенко, 2/12 ул. Озерная, 12 ;

Озерная, 12 ул. Озерная, 20 (2 лота);

Озерная, 20 ул. Приозерная, 6А :

Приозерная, 6А ул. Левко Лукьяненко, 19 (2 лота);

Левко Лукьяненко, 19 ул. Иорданская, 4А (2 лота);

Иорданская, 4А ул. Героев полка " Азов " , 32А (2 лота).

Онлайн-аукционы пройдут 22 апреля 2025 года. Принять участие в торгах может каждый желающий, предварительно зарегистрировавшись на одном из аккредитованных в системе Prozorro.Продажи площадок. Организатором торгов выступает коммунальное предприятие "Киев.Прозоро". Система обеспечивает безопасность торгов, исключает постороннее вмешательство в процессы и предоставляет равные условия для всех участников. Каждый может в реальном времени наблюдать за аукционами и их результатами.

Справочно

КП "Киев.Прозоро" является коммунальным предприятием под управлением Киевской городской государственной администрации, отвечающим за содержание определенных объектов инфраструктуры, где будут размещены временные сооружения.

Напомним, 11 апреля состоялся аукцион по продаже государственного предприятия "Житомирский ликероводочный завод". Начальная цена лота составила 101,1 млн. грн.